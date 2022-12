Passageiros e funcionários aliviados com continuidade das Barcas

Alívio. Este era o sentimento que dominava entre passageiros e funcionários das Barcas, hoje (6), um dia após o anúncio da prorrogação do contrato com a concessionária CCR, até 2024, enquanto a nova licitação é preparada. O atual vínculo iria terminar em 12 de fevereiro de 2023 e não seria renovado. A situação colocou em dúvida a continuidade da prestação do serviço.

A aposentada Lúcia Cristina mora no bairro de Santa Izabel, em São Gonçalo. Ela disse ter ficado aliviada com o anúncio da continuidade da operação. No entanto, ela apontou pontos que podem melhorar no serviço, como, por exemplo, a volta da operação durante as madrugadas. Lúcia foi mais uma a lembrar a importância do serviço em casos de problemas na Ponte Rio-Niterói.

“A barca é uma necessidade do povo. A gente depende muito desse transporte para ir e vir. Igual quando a Ponte foi bloqueada. Nós precisamos das barcas. A Ponte voltou, mas e se fechar de novo? Há necessidade da barca sim. Muita coisa ainda pode melhorar. Limpeza, segurança do passageiro, poderia ter barca de madrugada. Mas a permanência é um alívio”, disse.

Fotos: Vítor d’Avila

Para o vendedor pracista José Antônio, que está no Rio de Janeiro a trabalho, a barca é a principal alternativa para escapar dos engarrafamentos da Ponte Rio-Niterói. O único adendo feito pelo passageiro foi em relação aos horários. Para ele, os intervalos deveriam ser menores.

“De barca eu não pego engarrafamento. É uma opção que eu tenho para não pegar a Ponte. Tenho parentes aqui em Niterói e vou visitar dois clientes no Rio. É um complemento ao sistema. É a terceira vez que venho aqui, uso o serviço e sempre me atendeu muito bem. Só poderia ser mais rápido”, afirmou.

Funcionários aliviados

Não foram apenas os passageiros que receberam de forma positiva a notícia da continuidade da operação. Funcionários também tiveram a mesma reação. É o caso de um trabalhador do setor de manutenção que conversou com a reportagem, mas preferiu não revelar sua identidade. O homem pontuou que em nenhum momento houve ameaça aos empregos do quadro de funcionários.

“Eles o tempo todo garantiram que a concessionária que assumisse iria absorver a gente, mas ficava aquela sensação de incerteza. Agora, com esse anúncio, a gente fica mais tranquilo por pelo menos um ano. Mesmo com toda essa situação, em nenhum momento falaram que iria haver dispensas”, afirmou o funcionário.

Trato feito

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), confirmou que a concessionária CCR seguirá por mais um ano à frente da operação das Barcas. A declaração foi dada, na tarde de segunda-feira (5), por meio das redes sociais. Castro já havia feito a afirmação na última quinta-feira (1º), em entrevista exclusiva ao jornal A TRIBUNA, rebatida pela concessionária na ocasião. Desta vez, a empresa confirmou o acordo.

Fotos: Vítor d’Avila

Após assinado, o acordo será enviado para aprovação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e, em seguida, para aprovação junto ao Poder Judiciário. O governador comemorou o fechamento do acordo para a permanência da concessionária. Foi negociado um desconto de 40% de aproximadamente R$ 1 bilhão, referente a desequilíbrio contratual. Dessa forma, a CCR deverá receber aproximadamente R$ 600 milhões.

O Poder Judiciário afirmou que ainda não recebeu o acordo para homologação. O MPRJ também foi procurado, mas, até o fechamento deste texto, não havia respondido.