Passageiros do Catamarã Charitas passam de mil

O movimento de passageiros do Catamarã Charitas tem aumentado gradativamente deste o retorno das operações, em 4 de dezembro, quando registrou 632 passageiros, movimento cerca de 90% menos do que era observado antes da pandemia da Covid-19. Na terça-feira (14), o serviço ultrapassou, pela primeira vez desde a retomada, a marca de mil usuários. A informação foi dada ao jornal A TRIBUNA pela CCR Barcas.

De acordo com a concessionária CCR Barcas, foram contabilizados 1.040 passageiros. Além disso, foi o dia de maior movimento desde a retomada do serviço. Até então, o recorde foi do dia 7 de dezembro, quando 960 passageiros utilizaram o Catamarã. É importante salientar que, antes da pandemia da Covid-19, a média era de aproximadamente 6.400 passageiros diários.

Demanda de passageiros da linha Charitas:

06/12 – 821

07/12 – 960

08/12 – 831

09/12 – 893

10/12 – 912

13/12 – 885

14/12 – 1.040

Nessa primeira etapa da retomada, o serviço segue com intervalos de uma hora, entre as viagens. São dois períodos distintos: de 6h15min às 10h15min (no sentido Charitas X Praça XV) e 6h45min às 10h45min (no sentido Praça XV X Charitas); 17h às 19h (no sentido Charitas X Praça XV) e 16h30min às 19h30min (no sentido Praça XV X Charitas).

O valor da tarifa, que sofreu reajuste anual conforme previsto pelo contrato de concessão, é de R$ 19, por viagem. O serviço foi interrompido desde março de 2020, devido à pandemia do Coronavírus. A estação recebeu por procedimentos regulares de manutenção, de acordo com o cronograma de serviços que contempla todas as estações do transporte aquaviário administrado pela companhia.