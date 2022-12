Passageiros antecipam embarque para o Ano Novo

Assim como na quinta-feira que antecedeu o Natal (22), muita gente antecipou o embarque para o Ano Novo para hoje (29). Centenas de passageiros passaram pela Rodoviária de Niterói, no Centro da cidade, com destino a diferentes pontos do Rio de Janeiro. A administração estima que, entre Natal e Ano Novo, o terminal receba 42 mil passageiros e 3 mil ônibus.

A aposentada Clídia Guerra vai passar os primeiros dias de 2023 na cidade de Rio das Ostras, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ela se emocionou a recordar os quase três anos que passou sem viajar, por conta da pandemia da Covid-19. Mesmo tendo antecipado sua viagem, ela afirmou que achou o movimento intenso.

“Vou a Rio das Ostras. Acho maravilhosa essa época. Pena que não posso curtir mais, por causa da minha idade, mas ainda faço o máximo que eu posso. Não paro. Viajo sempre nessa época, sozinha mesmo. Vou e volto. Por causa desse movimento, prefiro ir com mais calma. É muito bom, muito gostoso, ver as crianças felizes. Fico até emocionada”, afirmou.

O vigilante Leandro da Silva Guilherme programou uma “viagem” dupla com sua família. Primeiro, irá a Volta Redonda, a “cidade do aço”. Depois, seguirá para Angra dos Reis, ambas no Sul Fluminense. Morador de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ele cobrou a implantação de uma rodoviária no município.

“A gente vai para Volta Redonda e, de lá, vamos para Angra. Viagem dupla. Os preços estão justos, acessíveis. Achei que iria ser pior. Estamos indo hoje para fugir do movimento. Amanhã vai ser muito pior. Negociei uma folga no trabalho. Moro em São Gonçalo, lá deveria ter uma rodoviária, com certeza. Até para a Região dos Lagos é preciso vir para Niterói para pegar o ônibus”, destacou.

Projeção de movimento

De acordo com a concessionária Ecoponte, para a as comemorações de Ano Novo, até sábado (31), a previsão é que 252,9 mil veículos cruzem a Ponte Rio-Niterói, no sentido Niterói. No sentido Rio de Janeiro, no domingo (1º/1) e na segunda-feira (2/1), 149,8 mil veículos deverão retornar em direção à capital.

Durante as festividades de fim de ano, mais de 1 milhão de veículos deverão trafegar pela BR-101 RJ/Norte. A previsão de tráfego é da Arteris Fluminense, concessionária que administra os 322 quilômetros da rodovia no segmento entre Niterói e a divisa RJ/ES, em Campos dos Goytacazes.

Na Rodovia RJ-124 (ViaLagos), a previsão da concessionária CCR para o Ano Novo é de mais de 360 mil veículos, entre os dias até terça-feira (3), sendo amanhã (30) o dia mais movimentado na ida para Região dos Lagos, quando deverão passar 49 mil veículos. Na volta do Réveillon, são esperados 66 mil veículos, na segunda e outros 49 mil, na terça-feira.