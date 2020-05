Passa ser obrigatório o uso de máscaras para usuários das Barcas

A partir dessa sexta-feira (08) passa ser obrigatório o uso de máscaras de proteção nas Barcas. A medida tem por objetivo conter o contágio da Covid-19 entre os usuários do transporte. A Polícia Militar já foi orientada no sentido de fiscalizar o cumprimento das determinações.

A fiscalização já estava sendo realizada no sentido de só permitir o embarque de profissionais que atuam em serviços considerados essenciais, e a concessionária acrescentou que também intensifica o trabalho de limpeza e higienização nas áreas de embarque e durante a navegação, que é feita com as portas abertas, como uma das medidas preventivas. Além disso, foram instalados dispensers com álcool em gel a 70% nas estações e sabonete líquido nos banheiros.