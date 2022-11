Partido de Bolsonaro entra com pedido para anular votos de ‘algumas’ urnas eletrônicas

Representação sem provas concretas servirá de combustível para golpistas e deve ser rejeitada pelo TSE

Em meio a manifestações antidemocráticas e o ‘sumiço’ do presidente da República Jair Bolsonaro (PL), após sua derrota nas eleições de outubro, o Partido Liberal, pelo qual concorreu, anunciou nesta terça-feira (22) que a legenda ingressou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o objetivo de que os votos das eleições presidenciais de algumas urnas eletrônicas seja anulado. O anúncio foi feito pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.

O principal argumento da representação é de inconsistências “em todas as 279.336 urnas eletrônicas dos modelos UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 e UE2015, utilizadas no Segundo Turno das Eleições Gerais de 2022”, o que corresponde a 59% dos votos nas eleições. Uma delas está relacionada ao fato de as urnas fabricadas antes de 2020, quando reiniciadas, mostrarem apenas o CPF dos eleitores que já votaram, mas sem, com isto, revelar seus votos, mantendo o sigilo.

Valdemar Costa Neto quer anular votos do segundo turno. Do primeiro, não convém. foto Valter Campanato – Agência Brasil

Valdemar foi cauteloso quanto à apresentação do material, dizendo que ele “não reflete a opinião do PL”, claramente preservando a bancada eleita pela sigla no primeiro turno – a maior da Câmara Federal, ocasião em que as mesmas urnas foram utilizadas.

As eleições no Brasil foram fiscalizadas por diversas entidades que atestaram a imunidade e segurança das urnas eletrônicas, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Missões como a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) também acompanharam as eleições no Brasil, convalidando o resultado das urnas e a lisura do processo democrático.

TSE DEVE REJEITAR REPRESENTAÇÃO

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, já se manifestou acerca da representação do PL. Moraes disse que o partido deve apresentar uma avaliação que abranja os dois turnos da eleição, sob pena de não acolhimento da reclamação do partido.

“As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno das eleições de 2022. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”, determinou o presidente do TSE.

COMBUSTÍVEL PARA GOLPISTAS

Como os principais interlocutores de Bolsonaro tem dito à imprensa, o presidente derrotado nas urnas estava buscando um meio de manter sua credibilidade perante sua militância mais fanática, que está desde o segundo turno nas ruas, realizando movimento antidemocráticos, principalmente em frente a quartéis do Exército, pedindo intervenção militar. Bolsonaro, contudo, estaria com medo de se pronunciar, pois poderia vir a responder criminalmente pelo que disser, principalmente após perder o foro privilegiado.

Última aparição pública de Bolsonaro foi em pronunciamento evasivo de dois minutos dois dias após o segundo turno. foto – Fábio Rodrigues-Pozzebom – Agência Brasil

Com tal representação, o presidente do PL deu aos eleitores mais radicais de Bolsonaro um recado de seu líder, mantendo a chama do golpismo acesa no país.