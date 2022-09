Participação voluntária de mesários é recorde nesta eleição

Especialistas alertam que voto do eleitor é inviolável

Nas eleições do próximo domingo (2), há um número recorde de inscrições de mesários voluntários, dispostos a colaborar no pleito. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dentre os 2 milhões de inscritos neste ano, 48% (830 mil) se cadastraram espontaneamente ao cargo honorífico – exercido em função da condição cívica do cidadão, que não tem vínculo empregatício ou estatutário com o Estado.

Dados do TSE apontam ainda que, em comparação à última eleição geral – que contou com 430 mil voluntários -, o percentual de mesários com esse perfil aumentou em 93%.

Apesar do criterioso processo de treinamento desses profissionais temporários, há uma preocupação acerca da segurança do voto do eleitor. Neste sentido, vale lembrar, também, que o uso do celular, na cabine de votação é proibido.

De acordo com o cientista político e professor de Relações Internacionais do Instituto de Estudos Estratégicos da UFF, Márcio Malta, o eleitor deve ficar atento, na hora de votar. Isso porque o número recorde de mesários voluntários abre no horizonte a possibilidade de alguns terem se voluntariado para “tumultuar as eleições”. “O que é preocupante; trata-se, afinal, do desempenho de uma função historicamente associada a um bom funcionamento e ordenamento das eleições, que pode ser utilizado de forma indevida, com desvio de função” – alerta o especialista.

Mas, em termos de impacto real – inclusive sobre a possibilidade de se inviabilizar a eleição -, Malta apregoa cautela. Ele destaca o papel dos fiscais das sessões, como “um recurso que os partidos políticos dispõem, durante a votação”. “Seria uma primeira salvaguarda dos partidos, no sentido de se intensificar o trabalho de fiscalização”.

Para o cientista político, o TSE também precisa estar “bastante ágil”, no ato de fiscalizar o processo eleitoral como um todo.

Cidadania ativa

O professor de História e servidor público Jorwan Costa é um dos que se inscreveram para atuar como mesário voluntário. O que o motiva é a participação cidadã no processo eleitoral, “fundamental para a manutenção da democracia”. Para ele, o fato de ser servidor público o auxilia no processo de escolha pelo voluntariado, porque pode usufruir de folgas, em decorrência de sua participação nas eleições.

Costa ressalta ainda que, caso flagre outro mesário tentando induzir o voto do eleitor, fará uma denúncia ao presidente da seção ou a instâncias superiores. O servidor já sabe, de antemão, qual é o procedimento adotado, no sentido de orientar, adequadamente, o cidadão que não sabe em quem e ou como votar.

“Todas as seções eleitorais contam com um caderno onde constam os números de todos os candidatos a cargos eletivos da eleição de 2022. O eleitor em dúvida será avisado que esses números estão disponíveis” – explica.

Diferentemente do professor de História Jorwan Costa, a analista de mídias sociais Carolina Menezes atuará como mesária convocada, nestas eleições. Ela, que já atuou, também, em outros pleitos – “sempre que chamam” -, nunca presenciou casos de mesários que tentam induzir o voto do eleitor. “Caso eu me depare com alguma irregularidade como essa, eu chamaria a atenção da pessoa e falaria com o fiscal” – ressalta.

A analista destaca ainda que um dos principais procedimentos a serem adotados, junto ao eleitor que não sabe em quem ou como votar, passa, principalmente, por “não falar os nomes ou os números dos candidatos, para não influenciá-lo, na hora do voto”. “A gente informa que há um quadro com os nomes e os números, numa determinada parede do local de votação” – esclarece.

Fiscais

Informações do TSE dão conta que “cada partido ou coligação pode nomear, para cada mesa receptora de votos, dois fiscais, que devem atuar alternadamente, mantendo-se a ordem no local de votação”. A eles “é permitido acompanhar o andamento dos trabalhos, formular protestos ou impugnações quanto à identidade do eleitor, se for o caso, podendo usar mais de uma seção”.

A dirigente do diretório municipal (Niterói) e estadual do PT, Tatiara Souza, já atuou como fiscal, nas últimas eleições. Ela acredita que o voto na urna não será violado; mas frisa a importância de se “garantir o processo democrático”. “Ninguém pode ser julgado ou sofrer violência por manifestar sua preferência política” – destaca.

O presidente do PL em Niterói, Fábio Coutinho, disse que o partido fez os credenciamentos necessários dos fiscais de urna que trabalharão no domingo e acredita que o processo ocorrerá bem. “Estamos de olho!” – enfatiza.

A regra é clara

No objetivo de eliminar ou reduzir a possibilidade de fraude ou manipulação do voto, o TSE estabeleceu regras rigorosas para o trabalho dos mesários, que não podem ser filiados a partidos políticos. De acordo com o Tribunal, o mesário pode usar o telefone celular apenas para consultar o Aplicativo Mesário.

Além disso, “é proibida a utilização de telefone celular, tablets, rádio comunicadores, câmeras e quaisquer outros aparelhos eletrônicos, dentro da cabina de votação”.

TSE afasta possibilidade de interferência de mesários no voto do eleitor

Legenda 1: TSE assegura a lisura do processo eleitoral

Questionado por A Tribuna sobre a possibilidade de mesários interferirem no voto do eleitor, a área técnica do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) destacou que qualquer indício de coação, boca de urna ou propaganda eleitoral deve ser apontado e denunciado ao juízo eleitoral, por se tratarem de crimes previstos na legislação específica, “com penas de detenção ou reclusão e pagamento de multas”.

A área afirmou ainda que o trabalho mais importante do mesário é o de possibilitar ao eleitor votar com todo o sigilo. Segundo o Tribunal, a seção eleitoral é um cenário em que estão presentes quatro mesários; fiscais de partido; observadores credenciados pela Justiça Eleitoral; além de outros eleitores. “Todos podem e devem fiscalizar a atuação do outro” – frisa a nota do TSE.

Números

Para as eleições de 2022, o TSE informa que foram convocados 1.820.858 mesários; dentre eles, 47% são voluntários. Em relação ao voluntariado, observa-se “um crescimento gradual, a cada eleição, desde 2016”.

“O maior crescimento observado foi de 2018 para 2020, quando a campanha foi bem intensificada, por causa da pandemia de Covid-19. À ocasião, houve a participação de uma figura pública e autoridade em saúde, que é o Dr. Dráuzio Varela” – explica a nota.