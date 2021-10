Participação de Casemiro em jogos da Seleção vira incógnita

A participação do volante Casemiro nos próximos jogos da Seleção Brasileira se tornou uma incógnita. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ele é o único atleta que ainda não se apresentou ao grupo que vai disputar as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

De acordo com a CBF, o jogador do Real Madrid ainda não se apresentou devido a um problema pessoal. Não foi divulgado qual seria esse problema. Ainda de acordo com a confederação, nas próximas horas é esperada uma definição se o jogador irá se unir ao grupo, que está concentrado em Bogotá, ou se ficará de fora.

Convocados que atuam no Brasil se juntam à Seleção

Mais cinco jogadores se apresentaram à Seleção Brasileira em Bogotá, local onde a equipe se prepara para o duelo da próxima quinta-feira (7) contra a Venezuela, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Weverton, Guilherme Arana, Edenílson, Gabi e Everton Ribeiro, os convocados que atuam no Brasil, chegaram à capital colombiana no início da tarde dessa segunda-feira (4).

Os jogadores se uniram aos outros cinco atletas que já se encontravam na capital colombiana desde domingo: Thiago Silva, Danilo, Alex Sandro, Fred e Raphinha. O grupo iniciou o trabalho de preparação para a partida ainda ontem e voltarão a campo nesta terça-feira (05) para o segundo treino. A atividade está marcada para as 16h (horário local), no Estádio de Techo. Antes disso, as 13h (horário local), acontece a coletiva de imprensa (na modalidade virtual), no Hotel Grand Hyatt, local onde a Seleção está hospedada.

O primeiro jogo do Brasil para a Data FIFA de outubro será contra a Venezuela, na próxima quinta-feira (7), em Caracas. A partida tem início às 20h30min (horário de Brasília). Em seguida, a Seleção Brasileira terá pela frente Colômbia e Uruguai. A partida contra os colombianos será no domingo (10), em Barranquilla, às 18h (horário de Brasília), enquanto o duelo com os uruguaios está marcado para as 21h30 (horário de Brasília) do dia 14, em Manaus.

Marcelo Feitosa e Vítor d’Avila