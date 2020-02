As chuvas que caem na Região Metropolitana continuam causando estragos. Há pouco, parte do asfalto cedeu na Estrada da Garganta, em Santa Rosa, que faz a ligação do bairro com o Largo da Batalha.

Não há registro de maiores problemas no local. Equipes da Prefeitura e da Defesa Civil são aguardadas.

Assista o vídeo:

* Em apuração