Parques seguem abertos para o público com restrições

Após algumas retificações no decreto 14.043/2021, que trata sobre as medidas restritivas no Plano de Transição Gradual para o Novo Normal, algumas mudanças alteram o funcionamento de equipamentos públicos. A cidade continua no estágio amarelo nível 2 e o decreto prorrogará as medidas restritivas até 31 de julho, tudo para permitir, aos poucos, a reabertura da economia sem sobrecarregar o sistema de saúde. E mesmo quando o assunto é lazer, alguns locais que estão abertos ao público, como o Parque Municipal de Niterói (Parnit) e o Horto Botânico do Fonseca, estão com algumas regras específicas para o funcionamento.

O Parque da Cidade está funcionando das 7h às 18h todos os dias da semana, mas o espaço está limitado a 350 pessoas. Todos os locais estão permitidos para funcionamento. As duas rampas estão abertas também mas da seguinte forma: uma está destinada para voo livre e a outra para contemplação, mas isso varia ao longo do dia conforme o vento vai mudando. A prática de voo livre está permitida de terça-feira a sexta-feira apenas para voos individuais e duplos, no horário de funcionamento do parque, e aos sábados, domingos e feriados será permitido apenas o voo individual das 7h às 14h.

Atualmente todas as trilhas presentes no Guia de Trilhas de Niterói estão abertas, além da tradicional trilha de mountain bike, tudo dentro do horário de funcionamento permitido, das 7h às 18h. “Vale lembrar que várias trilhas, não todas, tem uso compartilhado com ciclistas”, pontuou Alex Figueiredo, diretor de uso público do Parnit.

Uma mudança que pode pegar os visitantes desprevenidos é em relação ao estacionamento, que agora funciona apenas como área de embarque e desembarque e a parada permitida dos veículos é ao longo da via de acesso.

ZONA NORTE

Na Zona Norte o Horto do Fonseca está funcionando todos os dias da semana das 7h às 16h e também com limite de 350 pessoas. O parque também tem novidades, como a recém inaugurada área de picnic. Segundo a Prefeitura de Niterói, o espaço funcionará através de agendamento prévio que pode ser feito por e-mail (regionaladm@gmail.com) ou de forma presencial, diretamente na Administração Regional, das 9h às 16h. Para agendar, é necessário apresentar o CPF e seguir os protocolos sanitários que, neste momento, permitem o uso do espaço por até 15 pessoas e com o tempo máximo de 3 horas.

A Administração Regional do Fonseca e a Seconser informam as atividades esportivas individuais estão liberadas, como caminhadas, corridas e bicicleta. A feira de artesanato também está funcionando. De acordo com o decreto publicado na última quinta-feira (3), o skatepark e a academia da terceira idade também estão autorizados a funcionar. Todas as atividades precisam seguir os protocolos sanitários estabelecidos como uso de máscara e distanciamento social.