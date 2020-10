Parques de Niterói são opção de lazer no fim de semana e feriado

Os parques públicos de Niterói, por conta do feriado na segunda-feira (2), vão funcionar com mudanças no horário diferenciado neste fim de semana.

O Parque da Cidade, em São Francisco, estará aberto para visitação neste feriado. Ele funciona de terça a domingo, das 7h às 18h. No local é permitido caminhada, atividades físicas individuais e contemplação do pôr do sol. O voo livre solo de parapente está permitido de terça a sexta-feira e não estará liberado neste feriado. A pista de downhill permanece fechada. A área infantil foi liberada para o uso. O bistrô está funcionando.

Em Icaraí, o Campo de São Bento, estará com os portões da Avenida Roberto Silveira e da Rua Gavião Peixoto abertos. O local que permite caminhada, corrida, passeio de bicicleta, funciona das 7h às 18h, todos os dias da semana. Os brinquedos estão liberados para uso de acordo com os protocolos de segurança.

Outra opção de caminhada e passeio de bicicleta são os Hortos do Fonseca, do Barreto e de Itaipu. Eles funcionam das 7h às 18 horas, inclusive no feriado. No Horto do Fonseca, o skatepark também está liberado.

A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa, enfatiza que guardas municipais estão diariamente na entrada dos parques verificando a temperatura dos visitantes e disponibilizando álcool em gel na entrada.

“Para o funcionamento dessas áreas públicas, estamos realizando todos os protocolos de segurança e distanciamento social determinados pelo Município. Vale lembrar que também é obrigatório o uso de máscara nos parques. É fundamental que a população colabore cumprimento os protocolos”, reforça Dayse Monassa.