Parque Rural recebe evento de educação no trânsito neste domingo (19)

Educação no trânsito é um tema que é comumente debatido na sociedade, onde os profissionais da área explicam que o tema vai muito além do papel do motoristas de veículos. Por essa razão que o Parque Rural realiza, neste domingo a partir das 10 horas, um evento voltado para o tema.

Com o apoio da Niterói Transporte e Trânsito, o local fará a Ação de Conscientização e Educação no trânsito para todos que quiserem participar. Quem usa a bicicleta como meio de transporte e/ou lazer, vai poder contar com a Mini Pista Itinerante e o Bike Reparo.

O Parque Rural fica na Rua São Sebastião, sem número, no Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói. A entrada é gratuita e o evento livre para todas as idades.