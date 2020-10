Parque Rural do Engenho do Mato será entregue hoje

Com a maior pista coberta para atividades equestres do Estado do Rio de Janeiro, o Parque Rural da Região Oceânica será entregue nessa terça-feira (27). Localizado em uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados no Engenho do Mato, o novo espaço foi criado pela Prefeitura de Niterói com o objetivo de incentivar a vocação rural do bairro, estimular novos negócios e investimentos, além de gerar emprego e renda.



O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, contou que equipes técnicas da Prefeitura realizaram visitas a áreas de exposições para conhecer de perto esses espaços e ter referências positivas para a implantação do Parque Rural na cidade.



“Queremos que este espaço seja uma referência e estimule esse lado rural da cidade, fomentando negócios voltados para o segmento e, também, o turismo em Niterói. A criação do Parque veio de encontro a uma necessidade de fortalecimento da área rural na cidade. Quando soube que moradores e criadores estavam buscando incentivar e revitalizar a área rural do município, eu sugeri a criação de um grupo de trabalho para a realização de um estudo. Idealizamos o projeto com a participação dos moradores e, agora, o Parque Rural está sendo entregue para a população”, enfatiza o prefeito.



A área do Parque vai abrigar atividades culturais, esportivas, sociais, de meio ambiente e educação. A estrutura conta com quadra poliesportiva, academia para terceira idade, cantina, auditório, brinquedos, escritórios, além de um espaço destinado à sede do Clube do Cavalo.



O investimento do Município no projeto foi de R$ 5,7 milhões. A implantação do Parque Rural foi amplamente discutida com os moradores do Engenho do Mato. Um dos objetivos é tornar o Parque totalmente sustentável e também acessível às pessoas com deficiência. Com isso, serão desenvolvidas no local atividades voltadas para equoterapia, cursos, aplicação de projetos ligados ao meio ambiente, eventos artísticos, feiras com incentivo ao comércio local, castração animal, entre outras.