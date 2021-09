Parque Rural de Niterói recebe 1ª edição do Projeto ‘Ação Mulher’

Ação aconteceu neste sábado no Engenho do Mato

O projeto Ação Mulher, uma parceria entre a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) e a Secretaria de Governo, teve sua primeira edição neste sábado (25), no Parque Rural de Niterói, no Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói. O evento aconteceu no período das 10h às 15h e ofereceu diversas atividades gratuitas.

O objetivo do evento foi aproximar os serviços públicos da população, em especial às mulheres da Região Oceânica. A programação contou com palestras, rodas de conversa e arteterapia. As atividades foram oferecidas pelo Centro de Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam/Codim). Novas edições do projeto já estão sendo programadas e a próxima edição está prevista para acontecer no Barreto, Zona Norte da Cidade.

O projeto Ação Mulher compõe parte das estratégias da Codim para democratizar o acesso aos serviços para as mulheres, em especial a divulgação da rede de atendimento e enfrentamento às violências, quebrando barreiras e reduzindo a distância entre as mulheres e seus direitos.

De acordo com a coordenadora de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói, Fernanda Sixel, “com esta ação integrada e itinerante, acreditamos que vamos democratizar o acesso aos serviços para as mulheres, quebrando as barreiras, financeira e de distância, até seus direitos” destaca Fernanda.

A programação contou, ainda, com atividades de yoga e aula de ritmos, que foram realizados pela manhã. À tarde, foram ministradas aulas com técnicas de defesa pessoal. As crianças presentes também receberam atenção especial e se divertiram na cama elástica, nas rodas de contação de histórias e com as atividades esportivas.

Equipes do Senac Rio também marcaram presença no evento oferecendo serviços de beleza, corte de cabelo, maquiagem, design de sobrancelhas e massagem. Além disso, foi realizada uma oficina de percussão com o grupo Batuque das Meninas, formado só por mulheres que encontraram na música um motivo para viver com mais alegria. O Coral da Clin também esteve presente com uma marcante apresentação ao som de clássicos da música popular.

A Casa de Cidadania, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos, esteve no local para fornecer orientações sobre identificação civil, nome social e orientação jurídica, com encaminhamento para gratuidade de certidão para os cartórios de registro. Também serão oferecidos serviços de saúde com equipes do Programa Médico de Família, que orientaram as pessoas sobre saúde bucal, amamentação, prevenção às infecções sexualmente transmissíveis e controle da pressão arterial, além da vacina contra a gripe.