Parque Orla Piratininga recebe visita de comitiva francesa

Objetivo é fazer parcerias e trazer mais investimentos para o projeto



O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou hoje (24) as obras do Parque Orla Alfredo Sirkis (POP), em Piratininga, na Região Oceânica. O objetivo da visita foi apresentar o projeto a Nicolas Bourlon, executivo da Agência Francesa de Desenvolvimento. O POP é, atualmente, o maior projeto em desenvolvimento no Brasil a utilizar técnicas de Soluções baseadas na Natureza (SbN).



“Os órgãos públicos franceses têm a possibilidade prevista na lei de investir 1% do seu orçamento em projetos internacionais. Então há chance de a gente trazer apoio financeiro da França para investir ainda mais nas obras. Quanto mais parcerias a gente puder trazer, melhor”, afirmou Grael.



Para Bourlon, projetos como o do Parque Orla mostram que saneamento básico é fundamental na geração da qualidade de vida da população e que um bom projeto de urbanismo recupera o acesso público aos espaços, além de gerar lazer e turismo.



“Estou impressionado com o projeto. Acho que não há muitos desse tipo que eu conheça na América do Sul. Com certeza ele gera referências e experiências para outros países. Projetos com soluções baseadas na natureza como esse são a saída. Isto é o que há de mais moderno no mundo”, frisou.



Também participaram da visita o secretário de Obras, Vicente Temperini, o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson, e a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.