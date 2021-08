Parque Orla, em Niterói, é destaque nos projetos de sustentabilidade

O webinar “Soluções Baseadas na Natureza, biodiversidade e cidades” teve como destaque o projeto do Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis (POP), da Prefeitura de Niterói que foi apresentado ontem (11). No evento online, Niterói assinou a Declaração de Edimburgo, onde o prefeito Axel Grael assume o compromisso de realizar transformações na cidade para alcançar objetivos e ambições definidas no Novo Marco Global para a Biodiversidade Pós-2020.

“Ficamos muito felizes que Niterói faça parte desse grande pacto global, reconhecendo a importância da movimentação local para a ação planetária. Esperamos que várias cidades se inspirem no exemplo da cidade para se conectar ao marco global. Niterói nos mostra que novos caminhos para as cidades são possíveis”, disse.

O Novo Marco Global para a Biodiversidade Pós-2020 tem como metas a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa de benefícios advindos da utilização dela. Esse plano é a coluna vertebral da governança e da implementação dos objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), além de estar alinhado com a visão de 2050 para a biodiversidade de “viver em harmonia com a natureza”.

O Parque Orla é um projeto no entorno da Lagoa de Piratininga que tem o objetivo de proteger os ecossistemas da lagoa, além de tratar as águas de drenagem urbana e, assim, contribuir para a recuperação do Sistema Lagunar. A previsão é que todo o trabalho para a implantação do POP esteja concluído em setembro de 2022. Estão em andamento as obras de infraestrutura verde e revegetação, além de intervenções para urbanização da área, com implantação de pavimentação e drenagem, praças e ciclovias. O parque contempla a recomposição vegetal da orla da Lagoa, abrangendo uma área de mais de 150 mil metros quadrados e a implantação de cerca de 10 quilômetros de sistema cicloviário ao longo de toda a orla, além de espaços para lazer e esporte.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, pontuou que o encontro foi fundamental para dar visibilidade a experiências inovadoras e que motivam outras cidades a avançarem em soluções baseadas na natureza.

“Os investimentos em sustentabilidade são fundamentais para a sobrevivência das cidades. Niterói faz uma aposta na sustentabilidade de maneira prioritária e estratégica, sobretudo neste momento de pós-pandemia, de retomada da economia e do cotidiano. Nossa cidade tem vocação para o ecoturismo, com parques, lagoas, a Baía de Guanabara, mar aberto, diversidade geomorfológica. A recuperação das lagoas e as trilhas abrem uma série de possibilidades de renda e emprego. Os esportes praticados nas áreas verdes melhoram a qualidade de vida. O fato de termos mais da metade do território protegido é motivo de orgulho e poder ser referência nesta agenda nos impulsiona cada vez mais”, destacou.