Parque Industrial e Terminal de Ponta Negra será implementado

O Termo de Cooperação entre a Prefeitura de Maricá e o Governo do Estado foi assinado durante a Expo Maricá, no shopping Boulevard. O acordo de cooperação tem o objetivo de implementar o Parque Industrial de Maricá e o Terminal de Ponta Negra (TPN) e consolidar arranjos produtivos locais, a partir do gás natural, por meio de planejamento estratégico, estudos e projetos de integração da infraestrutura disponível na região.

“O Parque Industrial de Maricá e o Terminal de Ponta Negra são elementos de infraestrutura logística estratégicos e fundamentais para o crescimento econômico do estado”, afirma o governador Cláudio Castro. Através dessas facilidades, e de outras como os aeroportos do Galeão e Cabo Frio, vamos requalificar o Rio como o hub brasileiro para exportação, importação, distribuição de cargas e movimentação de passageiros”, completou.

Para o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius Farah, a parceria irá fomentar ainda mais a região de Maricá.

“Maricá tem potencial para se transformar em um dos principais polos industriais do país. A ideia é somarmos forças para transformarmos potencial em ações reais no menor espaço de tempo possível. A chegada de novas empresas no Parque Industrial de Maricá, que podem ser beneficiadas pelo Novo RioLog, irá gerar emprego e renda para a região”, comentou.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, Igor Sardinha, o termo de cooperação que foi assinado servirá para fortalecer uma parceria com o governo do estado que na prática já está em curso.

“O reconhecimento pelo governo do estado do potencial de industrialização da cidade de Maricá a partir da Rota 3 do gás e do Terminal Portuário de Ponta Negra já foi demonstrado no próprio decreto que criou o programa Industrializa Rio”, afirma. “A inclusão de Maricá como cidade com alíquota diferenciada no ICMS foi outra grande demonstração. Atuaremos a partir dessa assinatura de maneira ainda mais forte e coordenada para viabilizarmos o nosso Parque Industrial gerando ainda mais emprego e renda na cidade e região”, conclui.