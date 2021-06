Parque Esportivo e Social do Caramujo recebe aula inaugural de tiro com arco e badminton

O Parque Esportivo e de Inclusão Social do Caramujo (PESC) promoveu na sexta-feira (4) a primeira das novas modalidades esportivas de tiro com arco e badminton. As atividades serão disponibilizadas no parque para os moradores da comunidade e de locais próximos. O espaço conta com diversas atividades esportivas, sociais e de prevenção à saúde. As atividades são todas gratuitas e seguem os protocolos sanitários estabelecidos. Atualmente, mais de 200 pessoas estão ativas no projeto.

Para se inscrever, é preciso ser morador do Caramujo ou adjacências e procurar a secretaria do Parque que funciona das 8h às 17h, munido da certidão de nascimento e documento do responsável. Atualmente, o espaço está funcionando com turmas menores para respeitar o distanciamento entre os alunos.

Todo o material para a atividade de tiro com arco, avaliado em R$ 30 mil, será utilizado através de uma concessão de uso pela Confederação Brasileira de Tiro com Arco, em forma de comodato. Para o badminton, que lembra um jogo do tênis, mas é jogado com uma espécie de peteca, chamada de volante ou birdie, foram doadas 20 raquetes, 36 petecas e quatro redes da modalidade. Além disso, a equipe do parque também recebeu capacitação técnica para os profissionais.

Estiveram presentes na aula inaugural o presidente da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, João Cruz, o vice-presidente, Cesar Moreira, o técnico da Seleção de Base, Isaias Costa, o técnico do projeto, Lugui Cruz, o administrador do Centro de Treinamento, Marcelo da Costa, e os atletas Mateus Almeida e Graziela (Yaci) Santos. Representando o badminton, a Presidente da Federação de Badminton do Estado do Rio de Janeiro, Simone Santos, o diretor de desenvolvimento, Tony Costa, o diretor de arbitragem, Marco Araújo, e os atletas Lorrayne Vicente, atleta olímpica e 6 x campeã pan-americana, e Arthur Nepomuceno, atleta Seleção Brasileira e vice-campeão pan-americano.

O espaço teve sua última parte entregue em agosto de 2020 e conta com quadra poliesportiva coberta, campo de futebol, pista de atletismo, pista de bicicross e skate park que será utilizado por moradores do bairro e adjacências. O Pesc está com inscrições abertas para vários esportes e atividades físicas individuais. O espaço oferece levantamento de peso olímpico (LPO), luta greco-romana, atletismo, skate e outros esportes olímpicos, como também para ginástica funcional para a terceira idade, dança, além de atendimento social. Neste momento, por conta da pandemia do novo coronavírus, o espaço não está realizando atividades com esportes coletivos.