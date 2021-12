Parque do Campo de São Bento é desinterditado

Depois de quase três meses fechado, o parque de diversões do Campo de São Bento, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, foi desinterditado. A permissão para o funcionamento aconteceu na manhã dessa terça-feira (14) após um militar do Corpo de Bombeiros entregar o Auto de Desinterdição integral do parque. Ao longo dessa terça os funcionários vão realizar uma grande limpeza e os testes nos brinquedos, para a tão esperada abertura na quarta-feira (15), a partir das 9h. Com o documento em mãos o “carrossel dos elefantes” poderá ser consertado.

O parque foi interditado desde o dia 19 setembro, quando uma cabine do “carrossel dos elefantes” teria se desprendido do eixo principal do brinquedo e colidido com a grade de segurança do equipamento. Após muitas vistorias, questões administrativas e até um abaixo assinado o Corpo de Bombeiros deu a liberação para o retorno das atividades. Uma das proprietárias do parque, Terezinha Alves, ficou emocionada em poder voltar com atividades.

O administrador do parque, Roberto Rocha, disse que esse momento foi muito esperado por toda a equipe que trabalha no parque. “Foi muita dificuldade e burocracia para a gente poder colocar o parque novamente em funcionamento. Agora vamos poder ver tudo ligado e as crianças se divertindo”, pontuou.





O ACIDENTE

No dia 19 de setembro uma cabine do “carrossel dos elefantes” teria se desprendido do eixo principal do brinquedo e colidido com a grade de segurança do equipamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima adulta, Jovelina da Silva, de 62 anos, foi socorrida e precisou ser encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, Zona Norte da cidade, recebendo alta no dia seguinte. A criança não precisou ser encaminhada ao hospital. Desde então o parque está interditado.

INVESTIGAÇÃO

De acordo com a 77ª DP (Icaraí), a perícia concluiu que se tratou de um caso de lesão corporal culposa. Com isso, o procedimento foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), que dará sequência à apuração. A distrital não fez indiciamentos.

Raquel Morais