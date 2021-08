Parque da Cidade tem plantio de Palmeiras Juçara

O Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit) ganhou o plantio de palmeiras juçaras como parte do projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social. Para envolver moradores e amantes do meio ambiente na preservação dessa espécie dessa nativa em risco de extinção, a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) executora do projeto, está convocando voluntários para o mutirão que acontecerá na próxima terça-feira (31).

Até o fim do ano, 10 hectares do Parnit serão reflorestados com a palmeira. Além das sementes, 4.450 mudas de juçara também serão plantadas.

Voluntários já lançaram 140 quilos de sementes de juçara em diversas trilhas do Parnit. As sementes vieram de Resende e foram doadas pela empresa Juçaí. Ao todo, 750 quilos de sementes foram entregues à Secretaria e serão usadas no projeto.

Foto: Douglas Macedo

Pode ser voluntário qualquer pessoa que se identifique com causas ambientais. É só estar às 8h30 da próxima terça-feira (31) no Parque da Cidade, sede do Parnit. É importante levar água, estar vestido com calça comprida e boné e calçar tênis ou bota. O uso de máscaras e álcool em gel para higienização é obrigatório.

“A parceria com a empresa tem sido fundamental. Desde 2019 estamos trabalhando juntos, quando foram doados cerca de 500 quilos de sementes, e agora recebemos a doação de 750 quilos. Esse projeto tem uma grande importância para o nosso município, porque contempla o reflorestamento de áreas essenciais. O trabalho dos voluntários é essencial para o sucesso do programa, porque é uma forma de promover consciência ambiental”, explica o subsecretário de Sustentabilidade, Allan Cruz.

Foto: Douglas Macedo

O programa tem investimento de R$ 2,9 milhões, financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O objetivo é a restauração ecológica de 203,1 hectares de diferentes fitofisionomias da Mata Atlântica, contemplando a recuperação de 30,37 hectares de vegetação nas ilhas Pai, Mãe, Menina e do Veado, inseridas no Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit) e no Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset); 65,30 hectares de manguezal no entorno da Laguna de Itaipu e Piratininga, inseridos parcialmente no Peset e no setor lagunar do Parnit; 21,16 hectares de vegetação de restinga em cinco praias do município (Itacoatiara, Camboinhas, Piratininga, Itaipu e Charitas); e 86,28 hectares de vegetação o Morro da Viração, em área inserida no Parnit.

Áreas protegidas – Niterói continua registrando o maior IAPM (Índice de Áreas Protegidas – apenas as Unidades de Conservação Municipais) entre os municípios fluminense. Dentre as medidas que se destacam no uso público e manejo no caminho da sustentabilidade e preservação do seu ecossistema, a cidade conta e investe em Planejamento e Parcerias Público-Privadas

Foto: Douglas Macedo

O Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit) foi selecionado para participar do Programa de Aceleração para Unidades de Conservação Municipais. A iniciativa é desenvolvida pelo ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, organização não governamental internacional que promove o desenvolvimento sustentável, fornecendo consultoria técnica para governos locais. A cidade foi escolhida entre outras 29 brasileiras para participar do programa. Niterói tem oito unidades de conservação administradas pelo município, além de duas sob gestão estadual.

Com pouco mais de 500 mil habitantes, Niterói conta atualmente com cerca de 56% do seu território composto por Unidades de Conservação e áreas ambientalmente protegidas. O Programa Niterói Mais Verde criou 22,5 milhões de metros quadrados de áreas protegidas no município, divididas em mosaicos. Um deles é o Parnit, que une a Zona Sul, Região Oceânica e a Baía de Guanabara.