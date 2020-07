Parque da Cidade será reaberto nos próximos dias

A Prefeitura de Niterói deverá publicar um decreto com as regras para reabertura do Parque da Cidade, em São Francisco, que está fechado há mais de 100 dias para controle da disseminação do coronavírus. As novas normas para abertura, como número de visitantes permitidos e até novos horários estabelecidos, deverão ser detalhados no Diário Oficial do final de semana.

O Parque da Cidade, junto com todo o Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit), foi fechado no dia 16 de março com outros pontos turísticos como o Museu de Arte Contemporânea (MAC), Campo de São Bento e Hortos do Fonseca e do Barreto. Mas no dia 22 de junho, em mais uma fase da flexibilização do isolamento social, o Campo de São Bento e os Hortos foram reabertos com algumas regras. A autorização de funcionamento faz parte do Estágio Amarelo 2 (Atenção Máxima) no Plano Gradual de Transição para o Novo Normal; que estão abertos das 10h às 20h30min para quem quer fazer atividades físicas.

A reabertura desses três pontos turísticos animou quem está ansioso para visitar uma das mais belas vistas de Niterói, o Parque da Cidade. “Eu não vejo a hora do Parque da Cidade abrir. Eu tenho feito as caminhadas dentro do horário permitido e eu amo fazer trilha. Eu só acho que as pessoas vão ter que ter cuidado e não irem todas de uma vez igual aconteceu com as praias quando foram liberadas”, contou a dona de casa Nathália da Costa, 34 anos.

Em maio desse ano, durante o período do isolamento social, o espaço ganhou algumas reformas como pinturas, reparos hidráulicos, obra na mastreação das bandeiras (nacional, do Rio de Janeiro e de Niterói) e alterações no paisagismo.

De acordo com o Mapa da Cultura do Rio de Janeiro o Parque da Cidade é uma área de preservação ambiental (APA) do município, localizado no alto do Morro da Viração. Inaugurado em 1976, a uma altitude de 270 m, possui um mirante com vista panorâmica de Niterói e da cidade do Rio de Janeiro, além de duas rampas para a prática de voo livre. O parque, que recebeu pontuação máxima no Guia Verde Michelin, ocupa uma área de 149.388,90 m².