Parque da Cidade é reaberto nesta sexta para caminhada

O Parque da Cidade de Niterói está reaberto aos visitantes a partir desta sexta-feira (10), apenas para caminhada, atividades físicas individuais e contemplação do pôr do sol. As rampas de voo livre, a pista de downhill, a área infantil e o bistrô permanecem fechados. O horário de funcionamento será de terça a domingo, das 10h às 18h. A visitação estará limitada a, no máximo, 200 pessoas por vez.

As regras para o funcionamento do Parque no estágio amarelo nível 2 foram definidas pelas secretarias municipal de Ordem Pública (Seop), de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SMARHS). A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, explica que guardas municipais estarão na entrada do Parque verificando a temperatura dos visitantes e, também, com álcool em gel.

“Estamos realizando a abertura de mais este parque, assim como já aconteceu em outros três da cidade, de forma responsável, seguindo todos os protocolos de segurança e distanciamento social. O espaço estará sinalizado desde a entrada, passando pelo estacionamento e outras áreas do parque. Neste primeiro momento, não será permitido fazer piqueniques. Os sanitários estarão liberados para o uso. Em breve, esperamos retornar as outras atividades, como a liberação das pistas de voo. Por isso, é tão importante que todos sigam as regras de transição para o novo normal”, diz Dayse Monassa.



