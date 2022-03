Parque com vista panorâmica de 360º está aberto ao turismo

O Parque Histórico Monte Bastione, situado no Forte Rio Branco, em Jurujuba, está aberto ao público desde a semana passada. A solenidade de abertura, realizada no dia 18, foi conduzida pelo Tenente Coronel Flávio Henrique Pinheiro da Costa, Comandante do 21º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Bastione, que destacou a abertura do histórico Parque para o público e os turistas.

Na ocasião, os convidados participaram de uma visita guiada aos equipamentos históricos e turísticos, entre eles, os Fortes de São Luis e do Pico, que encantaram os presentes pela vista panorâmica com um espaço visual de 360º. O trabalho de guia foi feito pelo capitão Castricini.

O presidente da Neltur, Paulo Novaes, ressaltou a importância do parque Bastione, pelo seu valor histórico, arquitetônico e as paisagens deslumbrantes.

No total, são 13 espaços culturais que fazem parte do Parque Histórico Monte Bastione, incluindo o Forte do Pico, localizado a 227 metros de altitude, com uma visão panorâmica com um campo visual de 360º. O local é considerado um dos 50 melhores pontos de observação do mundo, de onde avista-se a Baía da Guanabara, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e as praias da Zona Sul carioca.

Também estão integrados ao Parque Histórico o Reduto do Pico; os Fortes Tabaíba, da Praia do Fora, e de São Luis; os monumentos aos náufragos dos navios Baependy e Itagiba, e aos integrantes do II Grupo do 1º Regimento de Obuses Auto Rebocado na campanha da Itália; os acervos de canhões, com 29 armamentos de várias épocas, e de veículos militares.

Ainda é possível conferir o Salão de Exposição Marechal Mascarenhas, que registra a presença brasileira na II Guerra Mundial; e a Pedra da Vigia, que era usada pelo pescador mais experiente da região, desde o início do século XX, para orientar os barcos pesqueiros. Tudo isso em área é de proteção ambiental, repleta de fauna e a flora.

A visitação ao parque Monte Bastione é guiada, mediante pagamento de ingresso e R$ 10,00. Há gratuidade para militares e seus familiares, portadores de necessidades especiais, idosos acima de 60 anos, crianças menores de 12 anos (acompanhadas de seu responsável) e escolas.

A visita poderá ser realizada trajando bermuda e camiseta, sendo vedado o uso de traje de banho. Maiores informações: (21 3611-4205 e no site http://www.21gac.eb.mil.br