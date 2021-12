Parque coleta assinaturas para reabrir

Desde o final de semana os donos do parque de diversões do Campo de São Bento, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, estão pedido ajuda das pessoas para assinarem um documento pedindo a reabertura do espaço, que está interditado desde o dia 19 setembro. E além do documento, uma das proprietárias do parque, Terezinha Alves, vai procurar esta semana o Corpo de Bombeiros para tentar explicações sobre a demora na autorização do funcionamento.

Terezinha afirma que ninguém na corporação esclarece as suas dúvidas e ela não sabe o que a impede de funcionar com o tradicional parque. A reportagem de A TRIBUNA também encontra dificuldade para obter esclarecimentos, já que nos dias 10, 17, 23 e 24 de novembro, e dias 10 e 13 de dezembro, quando foram enviados e-mails para o setor de comunicação dos bombeiros e nenhuma resposta foi dada.

“As pessoas estão assinando o abaixo assinado e estou muito contente. Elas perguntam sobre quando vamos reabrir e eu não sei informar. O caderno para as pessoas assinarem está lá no parque e quem quiser fazer parte desse manifesto vai ajudar muito”, frisou Terezinha.

Paralelo a essa interdição na Concha Acústica, no Centro de Niterói, um grande parque foi montado e ficará por dois meses na cidade. O Super Star Park, é de Minas Gerais, e veio para uma temporada em Niterói, que começou na sexta-feira (10). O ingresso mais barato custa R$ 49,00.

O encarregado da diversão itinerante, João Bosco, diz que o parque é tradicional. “percorremos muitas cidades por todo o Brasil. Temos que ter atenção aos limites de idade e de peso e altura para os brinquedos. Todos os brinquedos têm essas determinações e também temos anúncios em todo o parque explicando essas regras”, frisou.

O ACIDENTE

No dia 19 de setembro uma cabine do ‘carrossel dos elefantes’ teria se desprendido do eixo principal do brinquedo e colidido com a grade de segurança do equipamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma vítima adulta, Jovelina da Silva, de 62 anos, foi socorrida e precisou ser encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, Zona Norte da cidade, recebendo alta no dia seguinte. A criança não precisou ser encaminhada ao hospital. Desde então o parque está interditado.

INVESTIGAÇÃO

De acordo com a 77ª DP (Icaraí), a perícia concluiu que foi um caso de lesão corporal culposa. Com isso, o procedimento foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), sem indiciamentos.