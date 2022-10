Paróquias se preparam para Festa de São Judas Tadeu  

Devoção e comemoração de jubileu marcam a data na Arquidiocese de Niterói

Por Íngrid Bianchini

São Judas Tadeu, conhecido por interceder pelas causas impossíveis, se tornou um santo popular no país, em particular, na Arquidiocese de Niterói. Sua festa, comemorada no dia 28 de outubro, já teve início nas comunidades. Em Icaraí, onde está localizada a Igreja de São Judas Tadeu, considerada uma das mais bonitas da cidade, a celebração está sendo preparada com muito zelo, carinho e oração pela comunidade.

Padre Carmine Pascale, pároco da comunidade de São Judas Tadeu em Icaraí disse que “os fiéis estão vivendo um momento que é sempre forte para a paróquia.

“A novena de São Judas nos prepara espiritualmente para o dia do padroeiro, para o acolhimento a tantos peregrinos que vêm à nossa paróquia. Do dia 18 ao dia 27 acontecem as missas e noites temáticas, a partir das 19h, onde está sendo trabalhado o tema ‘A exemplo de São Judas lutemos pela fé’”, conta

Neste ano, espera-se um número maior de devotos nas festividades, diante de uma vida com menos restrições e, também, diante das dificuldades que a sociedade vive, explica Padre. Carmine:

Pe. Carmine Pascale

“Posso dizer que, antes da pandemia, costumávamos ter, ao longo do dia, cerca de quinze mil fiéis passando por aqui. A expectativa é de que este ano já tenhamos um número maior do que no ano passado, quando as restrições ainda eram bem grandes. As pessoas estão com muita sede do Senhor e veem em São Judas um grande intercessor, um exemplo de fidelidade e de amor por Cristo, a ser seguido. Buscam nele um intercessor para as suas causas impossíveis.”

No dia do padroeiro haverá missas às 7h, 9h, 10h 30 min. O tradicional almoço, angu à baiana, terá início às 12h e após a sequência com as demais celebrações: às 14h, 16h e 18h30, esta última será campal.

Em São Gonçalo Paróquia celebra Jubileu de Rubi

No bairro do Rocha, município de São Gonçalo, a paróquia de São Judas Tadeu tem comemoração dupla nos festejos do padroeiro. A igreja que foi erigida em 1982 com o título de paróquia está celebrando 40 anos, Jubileu de Rubi. E o tema tem é lembrado durante a novena do Santo que teve início dia 19 e segue até o dia 27 de outubro.

Foto Arquivo Pastoral da Comunicação

No dia de São Judas Tadeu, vão ocorrer cinco celebrações, às 7h missa dos fiéis devotos, às 9h dos fiéis enfermos, às 11h dos fiéis torcedores. As crianças também terão uma celebração especial como contou o Pe. Robson Magalhães, sendo às 15h a missa dos devotos mirins. Por volta das 17h uma procissão percorrerá as ruas do bairro, após acontece a missa solene presidida pelo Bispo Emérito, Dom Alano Maria Pena, às 19h.

Em Cabo Frio, na Região dos Lagos, também haverá festejos na Igreja localizada na Rua Davi Garcia da Rocha, 11, Jardim Esperança. O tríduo em honra a São Judas Tadeu, celebrado por Padre Willian acontecerá nos dias 25 e 26, às 19h oração do terço Mariano seguido da santa missa e no dia 27 18h30 o terço Mariano após a missa. Na sexta-feira, 28 A missa do padroeiro será às 19h30.

A Devoção

Muitos testemunhos são ouvidos nesse dia, são curas alcançadas volta ao mercado de trabalho, vidas restauradas, famílias que têm a sua história marcada pela devoção a São Judas. Como a família Cardoso da Cunha.

“Após nascimento do meu irmão mais velho, minha mãe Cilenia recebeu a notícia que ele, sendo prematuro, não tinha passagem para se alimentar e foi desenganado pelos médicos. Impulsionada no momento de oração em uma emissora e rádio, ela pediu a intercessão de São Judas Tadeu, fazendo uma promessa ao santo. O milagre chegou em poucos dias com o restabelecimento do João”, conta Neusimar Cunha.

Ela relata que seu pai, Virgínio, foi internado em uma casa de saúde mental e ficou recuperado após outro pedido que sua mãe fez a São Judas Tadeu.

“Na oração ela disse que não tocaria em um único tijolo da construção da sua casa se ele ficasse bom”.

Assim aconteceu, o pai da Neusimar se recuperou e em agradecimento, ao invés da casa, uma capela em honra ao santo foi construída no Engenho Pequeno, em São Gonçalo. Hoje o local é lugar de encontro, devoção e fé.

Família Cardoso Cunha Capela São Judas Tadeu Arquivo Pessoal

Outra devoção para com São Judas vem do esporte. O Clube de Regatas do Flamengo (CRF), tem o santo como padroeiro. Segundo relato do site oficial do Flamengo, a devoção ao santo das causas impossíveis começou na década de 1950, quando o time estava há muitos anos sem ganhar uma competição.

O santo foi apontado como responsável pelo tricampeonato estadual de 1953, 1954 e 1955, após o pároco da Igreja de São Judas Tadeu do Cosme Velho ir até a Gávea, local da sede do clube, e rezar uma Missa. Pediu fé aos jogadores e aconselhou que fossem até a Igreja e acendessem uma vela ao santo. Nos três anos, o padre disse que o time levaria o troféu e o fato se concretizou.

História do Santo

O nome Judas vem de Judá e significa festejado. Tadeu quer dizer peito aberto, destemido, melhor ainda, magnânimo. São Judas Tadeu, nasceu em Caná de Galiléia, na Palestina. Era filho de Alfeu (ou Cleofas) e Maria Cleofas. O pai, Alfeu, era irmão de São José e a mãe, prima-irmã de Maria Santíssima. Portanto, Judas Tadeu era primo-irmão de Jesus, tanto pela parte do pai como da mãe.

Dom José Francisco Rezende Dias, Arcebispo de Niterói, faz uma síntese sobre a história do Santo das causas impossíveis.

“Ele foi um dos apóstolos chamados por Jesus Cristo para ser testemunha do mistério da vida, da morte e ressurreição do Senhor. Era conhecido como Tadeu ou Judas irmão de Thiago filho de Alfeu. Ele era primo de Jesus, apóstolo que anunciava o reino de Deus.

São poucos os dados a respeito do santo. Segundo a tradição, São Judas evangelizou a Síria, Mesopotâmia e Armênia onde é muito venerado. Ele foi martirizado defendendo a fé testemunhando seu amor a Jesus com a própria vida.

Ele deixou uma carta “Epístola de Judas”, que exorta e chama para que sigam o caminho da vida de Jesus, da salvação. Se tornou um santo muito popular desde o início da igreja, mas acredita-se que a popularidade se deve ao fato de que durante muito tempo ele não teve esta devoção, pois o confundiam com o nome do renegado traidor. Mas quando ficou claro que ele era o Apóstolo de Jesus e não o renegado traidor, as pessoas mostraram este carinho e atenção. O amor por meio desta devoção para vencer desafios e dificuldades”.