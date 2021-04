Parlamentares vão à Justiça para impedir aulas presenciais em Niterói

Parlamentares do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) entraram na Justiça para tentar barrar a volta às aulas presenciais nas escolas da cidade em Niterói. De acordo com o pedido, o momento atual da pandemia não é o ideal para a retomada das aulas presenciais, pois Niterói está com sua rede hospitalar quase à beira do colapso

O pedido assinado pelas bancadas do PSOL na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e na Câmara de Vereadores de Niterói. No texto, os parlamentares apontam que a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na cidade estão em 92%.

Segundo o decreto publicado pela prefeitura de Niterói nesta sexta-feira (2), as atividades nas instituições educacionais e estabelecimentos de ensino de Niterói retornaram seguindo um cronograma. Na Educação Infantil, as aulas presenciais estão permitidas desde ontem (5); para o Ensino Fundamental, na próxima semana, no dia 12 de abril; já as instituições de Ensino Médio e Superior seguem suspensas, assim como estabelecimentos de ensino de esportes, música, arte e cultura e cursos em geral. É permitida a modalidade de ensino on-line para todas as modalidades.