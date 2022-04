Parentes de homem morto no Salgueiro temem represálias

Familiares de Valtélis Pereira de Oliveira, morto na última quarta-feira (30), no Recanto das Acácias, Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, afirmam estarem temerosos por represálias. Testemunhas afirmaram que os tiros que tiraram a vida de Valtélis e feriram esposa e sobrinha dele teriam partido de policiais militares.

Segundo relatos de familiares, um automóvel, modelo Chevrolet Celta, de cor branca, teria passado em frente à casa da família por diversas vezes, na manhã deste sábado (2). O carro teria em seu interior quatro homens encapuzados que também teriam tirado fotos. Parentes de Valtélis afirmam terem flagrado a movimentação.

“Tem um Celta branco rodando no morro, com vidro fumê, passando em frente à nossa casa. Tem carro passando aqui tirando fotos”, afirmou Tatieli Maia de Oliveira, filha de Valtélis.

Em nota, a PM afirmou que “essas são denúncias graves e que devem ser formalizadas através das corporações públicas oficiais. O registro deve ser feito em delegacia e, caso seja utilizada qualquer prerrogativa policial militar, em nossa Corregedoria: telefone (21) 2725-9098 ou e-maik denuncia@cintpm.rj.gov.br. O anonimato é garantido.”

Recordando

O caso aconteceu durante ação policial na última quarta-feira. Uma vizinha da família, que preferiu se identificar apenas como “Daiane”, testemunhou o momento em que os familiares foram feridos. Ela afirma que o casal e a sobrinha estavam sentados no portão de casa conversando, como costumavam fazer rotineiramente, quando uma equipe da Polícia Militar, que procurava por bandidos, teria chegado atirando.

Além de Valtélis, esposa e sobrinha foram baleadas. Elas foram socorridas ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSCSG) e passam bem. Nessa sexta-feira (1º), a PM havia informado que “na noite de quarta-feira, policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) relataram que estavam em patrulhamento nas proximidades da rodovia BR-101, altura do bairro Recanto das Acácias, no município de São Gonçalo, quando indivíduos armados fizeram disparos de arma de fogo contra a equipe policial. Outras equipes policiais foram deslocadas em apoio, sendo também alvo de disparos, ocorrendo reação. Após cessar o confronto, os policiais encontraram três indivíduos feridos e apreenderam três pistolas, munições, dois rádios comunicadores, 149 tabletes de maconha, 150 pinos de cocaína e 93 pedras de crack. Os feridos foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres. Ocorrência encaminhada para a 73ª DP.

Também na noite de quarta, o batalhão foi informado que duas pessoas feridas oriundas desta área deram entrada no Pronto Socorro Central de São Gonçalo. Uma equipe policial foi deslocada para a unidade de saúde e a situação foi constatada. Ocorrência encaminhada para a 72ª DP. As equipes ainda voltaram à região devido ao acionamento para verificar vítima de disparo de arma de fogo no bairro Recanto das Acácias. No local, uma pessoa foi encontrada em óbito. A área foi isolada para perícia. Ocorrência encaminhada para a 73ª DP.”