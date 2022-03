Paredão desta semana promete ser bastante disputado

Laís, Eliezer e Douglas são os emparedados da semana

Domingo é dia de paredão no Big Brother Brasil e rolou a tão esperada votação da semana. Participantes que nunca foram ao paredão agora vão ter que disputar para continuar na competição. Confira como foi o programa de ontem (20).



O brother Gustavo já estava emparedado desde a última prova do líder, na quinta-feira, devido à dinâmica em que os eliminados deveriam indicar alguém ao paredão. O anjo da semana, Lucas imunizou a companheira Eslo.

Como esperado, o líder da semana, Arthur Aguiar indicou a Laís ao paredão. Ele afirma que a sister distorce e cria informações a respeito dele, além de mudar a personalidade dela durante o programa ao vivo. Como a dinâmica desta semana envolvia o contragolpe do indicado pelo líder, Laís indicou o aliado de Arthur, o ator Douglas Silva.

Por sorteio, os brothers votaram no confessionário e outros, abertamente na sala. O mais votado pela casa foi Eliezer. Como a indicação do líder não disputa a prova ‘bate volta’, apenas Douglas Silva, Eliezer e Gustavo participaram. A prova foi de sorte, mas o brother Eli virou meme nas redes sociais após ter tirado o número 0 oito vezes seguida na roleta. No final, quem se salvou foi o Gustavo.

O paredão está formado entre Douglas Silva, Eliezer e Laís. Quem você deseja eliminar?





