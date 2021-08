Paralimpíadas: Brasil vence e segue invicto no futebol de 5

Após estrear com uma vitória por 3 a 0 diante da China, o Brasil superou mais um adversário no futebol de 5 nesta madrugada. A Seleção derrotou os anfitriões japoneses por 4 a 0 – gols de Nonato, Tiago Paraná e Ricardinho (2) e continua invicto na modalidade, disputada nos Jogos Paralímpicos desde 2004. Com a goleada, o time já garantiu uma vaga na semifinal da competição.

A equipe vai encerrar a sua participação na fase de grupos na noite desta segunda-feira, 30, às 23h30, contra a França.

“A marca da Seleção Brasileira é essa, de ser um time muito equilibrado. Nós rodamos muito a equipe. O [treinador] Fábio [Vasconcelos] trocou os jogadores a todo o momento e o nosso nível não caiu. O grupo é bastante homogêneo”, avaliou Ricardinho, capitão da Seleção.

Foto: Takumi Matsushita/CPB