Paralamas do Sucesso, Beyoncé, ‘Queen’ e muito mais na Netflix

Plataforma oferece shows e documentários de diferentes estilos musicais no catálogo

Nem todos sabem, mas a Netflix, conhecida no mundo inteiro como o maior serviço de streaming, possui no catálogo diversos shows e documentários sobre cantores e bandas de estilos musicais variados. Confira dez deles para serem apreciados no conforto de casa, com opções que vão desde artistas brasileiros à internacionais.

“Os Quatro Paralamas”

A partir de um rico material de arquivos e entrevistas com os integrantes da banda e sua equipe, o filme mostra quase 40 anos de história dos Paralamas do Sucesso, que tem início de trajetória no Circo Voador, em 1983.

“Homecoming, a film by Beyoncé”

Homecoming é um documentário de 2019 sobre a cantora norte-americana Beyoncé e sua apresentação no Coachella Valley Music and Arts Festival de 2018. A diva pop transforma um conceito criativo em um movimento cultural.

“Queen + Adam Lambert: O Show Deve Continuar”

Com imagens raras e entrevistas francas, este documentário fala sobre a inesperada parceria entre Adam Lambert e a banda Queen.

“Emicida: AmarElo – Ao Vivo”

Neste show, Emicida leva as suas rimas e os sucessos de AmarElo para o palco do Theatro Municipal de São Paulo em uma noite histórica.

“Metallica: Some Kind of Monster”

A coletânea que a Netflix oferta inclui o aclamado documentário sobre a banda Metallica, mais um filme que mostra o sucesso do grupo dez anos depois.

“Chico – Artista Brasileiro”

Chico Buarque, um dos maiores nomes da música brasileira dos últimos 50 anos, conversa sobre sua trajetória e fala de shows, processo criativo, métodos de trabalho e também a rotina cotidiana.

“Britney Vs. Spears”

Grande sucesso entre o público, ‘Britney Vs. Spears’ é um documentário de 2021 produzido e dirigido por Erin Lee Carr sobre a luta de Britney Spears para se livrar da curatela exercida pelo seu pai, Jamie Spears, a qual acontece há 13 anos.

“Jennifer Lopez – Halftime”

Lançado este ano, neste documentário intimista, a estrela Jennifer Lopez reflete sobre sua carreira e a pressão de viver sob os holofotes.

“Chorão: Marginal Alado”

O documentário percorre a trajetória de Chorão, líder do Charlie Brown Jr., um dos mais importantes nomes do rock nacional.

“Shania Twain: Not Just a Girl”

De recém-chegada a Nashville a ícone internacional, a cantora Shania Twain transcende fronteiras e gêneros musicais em meio a sucessos e derrotas neste documentário.