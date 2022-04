Paraíso do Tuiuti celebra ícones do movimento negro

O desfile da Paraíso do Tuiuti na Sapucaí, além de tratar sobre os ensinamentos dos orixás, fez referência a ícones do movimento negro. As homenagens vão desde figuras das artes à política.

A 5ª ala, por exemplo, trouxe referências à Nelson Mandela com ” Um longo Caminho para a Liberdade”. Já a 6ª Ala, o “Movimento da Mudança” homenageou Angela Davis, ícone da luta por igualdade de gênero. A 7ª Ala, “Um Alafin Americano”, recordou que Barack Obama foi o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos.

No campo das artes, fugiras como Chadwick Boseman, o eterno “Pantera Negra”; o palhaço Benjamin de Oliveira; e a artista pop Beyoncé também tiveram referências em alas da Paraíso do Tuiuti.

Problemas com fantasias

Problemas com fantasias – Foto: Victor Andrade

No entanto, nem tudo foram flores durante o desfile da escola amarelo e azul. Pelo menos duas alas apresentaram problemas com fantasias. Caracterizações de membros de pelo menos duas alas se desfizeram na avenida. Um dos casos aconteceu na 6ª Ala, que homenageia Angela David.