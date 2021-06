Parada Gay de Nova York homenageia o ator Paulo Gustavo

A Parada do Orgulho LGBTQIAP+ – ou Parada Gay – realizada no domingo (27) em Nova York, nos Estados Unidos, homenageou o ator niteroiense Paulo Gustavo, falecido em 4 de maio deste ano após complicações causadas pela Covid. O registro foi compartilhado pela mãe do artista, Ju Amaral.

A figurinista brasileira Claudia Kopke esteve presente no evento novaiorquino e fez o registro no instante em que a homenagem aconteceu. Ela divulgou a foto em suas redes sociais, que foi replicada pela irmã de Paulo Gustavo no perfil pessoa dela no stories do Instagram.

Também no domingo, Ju Amaral mostrou um registro ao lados dos sobrinhos Romeu e Gael, filhos do humorista com Thales Bretas, com quem era casado há 7 anos.

“Vocês dois são a minha força. Seguiremos juntos! Titia ama muito vocês!”, escreveu.

Desde a morte de Paulo Gustavo, há quase dois meses, o ator e comediante recebeu homenagens de artistas, celebridades e diversos setores da sociedade, além de ter virado nome de rua em Icaraí e até de projeto de lei.