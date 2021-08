Paraciclismo estreia nas provas de Pista dos Jogos de Tóquio

O Paraciclismo já marcou presença em Tóquio. As primeiras medalhas do Ciclismo de Pista foram distribuídas na madrugada desta quarta-feira (25), no Velódromo de Izú. A brasileira Ana Raquel foi a primeira atleta da equipe brasileira de paraciclismo a competir em Tóquio. Ela participou da prova de Perseguição Individual e completou o percurso de 3.000m da categoria WC5 na 9a colocação, com o tempo de 4min43s704.



A britânica Sarah Dame conquistou a medalha de ouro e ainda estabeleceu o novo recorde mundial para a prova marcando 3min27s057. Crystal Lane-Wright, também da Grã-Bretanha, ficou com a prata, seguida pela francesa Marie Patouillet, no terceiro lugar.



Amanhã (26), será a vez dos atletas Lauro Chaman e André Grizante brigarem por medalha na prova de 1km Contrarrelógio da categoria MC4-5, enquanto Carlos Soares defende o Brasil na prova de Perseguição Individual da categoria MC1 (3.000m).



A equipe brasileira de Paraciclismo em Tóquio conta com Lauro Chaman, Carlos Soares e André Grizante, nas provas masculinas, enquanto Ana Raquel e Jady Malavazzi são às representantes no feminino.