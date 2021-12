Para tentar evitar golpe, ex-ministro militar de Bolsonaro assume direção-geral do TSE

Diante do derretimento nas pesquisas, que apontam vitória de Lula (PT) já no primeiro turno, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tentam se antecipar a uma tentativa de golpe de Jair Bolsonaro (PL) colocando como diretor-geral da corte o general do Exército Fernando Azevedo e Silva, que foi ministro da Defesa do atual governo até o mês de março.

Azevedo e Silva assume a direção-geral do TSE em fevereiro, quando o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) assume a presidência da corte eleitoral no lugar de Luís Roberto Barroso, um dos principais alvos de Bolsonaro.

A iniciativa dos próprios ministros da corte busca antecipar qualquer movimento de Bolsonaro de retormar o discurso golpista sobre fraude eleitoral – a exemplo do que fez seu ídolo, Donald Trump, nos EUA.

Entre as atribuições, o general será o responsável por dar as diretrizes da área de tecnologia, responsável pelas urnas eletrônicas e softwares utilizados nas eleições, que está no centro das teorias conspiratórias propagadas por bolsonaristas.

Informações do Portal Forum