Para manter boa fase, Vasco enfrenta o Madureira pelo estadual

O Vasco da Gama está vivendo um bom início de temporada. O cruzmaltino tem a terceira colocação na Taça Guanabara, com duas vitórias e um empate. A pontuação é a mesma do líder Botafogo e do vice, Flamengo. A equipe comandada pelo treinador Zé Ricardo entra em campo, no domingo (6), no Estádio Conselheiro Galvão.

O jogo é válido pela quarta rodada da competição. Neste sábado (5), o treinador irá definir a equipe que irá a campo. A venda física dos ingressos começou na última sexta-feira (04), em São Januário na bilheteria da Megaloja, até domingo, de 10h às 15h30. No dia do jogo, a venda de ingressos terá início às 10h.

Para a torcida do Vasco, as entradas variam entre R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Sócios ativos terão desconto de 50%, desconto esse que é válido apenas para titular do plano. Para garantir o desconto, o torcedor precisa garantir seu ingresso em um dos pontos físicos.

Será necessária a apresentação do comprovante de vacinação com o ciclo vacinal completo no ato da compra do ingresso e entrada do estádio, assim como a utilização da máscara durante as partidas. Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão estar com o comprovante do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades poderão ser retiradas até este sábado.