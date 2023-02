Para ex-diretora da Globo, drama do humor também passa pela renovação

Por Flávio Ricco



A diretora Cininha de Paula interagiu com a notícia publicada aqui, domingo passado, sobre o momento do humor na TV Globo e apontou alguns prováveis motivos para o sucateamento: “…talvez a ausência de apostas em novos nomes…”.

De fato, o problema todo passa também por aí. E, muito disso pela preocupação que nunca houve em realizar um trabalho de renovação à altura.

Um descaso tamanho, que fica até difícil saber quem foi a última grande revelação.

Ah, mas e o pessoal da internet, do YouTube? Sim, cadê esse pessoal? E qual a sua relevância, em um universo que já teve Chico Anysio, Jô Soares, Costinha, Golias e tantos outros?

Cininha lembrou, ainda, e com propriedade que “o humor não vive só do factual”. “Tem assuntos e personagens que são existentes há séculos. Só muda a época e o figurino.”

No seu entendimento o descompromisso com o riso, na Globo e em todos os lugares, não está diretamente ligado aos recentes episódios de compliance, mas “talvez o desconhecimento do gênero possa ser o motivo”.

Nessa conta, então, os roteiristas têm que ser incluídos. Qual a parcela de culpa deles em todo esse cenário? Até porque, há muitos poucos dedicando-se somente a isso. Falta renovação também?

Cininha, sobrinha de Chico Anysio, trabalhou 32 anos na Globo e, após deixar o canal, voltou-se para trabalhos por obra, como a série “O Coro”, do Disney+.

TV Tudo

Drama

O fato é, e para alguns é complicado encarar, que a televisão como um todo, no caso do humor, perdeu completamente a mão.

Os programas do gênero deixaram de existir por absoluta falta de saber fazer.

Olha o exemplo

No ano passado, a Band, até com a melhor das intenções, decidiu produzir um sitcom. Montou até um elenco dos melhores.

Mas se esqueceu de que pare isso seria necessário ter alguém do ramo escrevendo e outros na retaguarda. Resultado: durou pouco. Saiu do ar melancolicamente.

Empurra-empurra

O que se observa, em todo esse curioso cenário, é que ninguém quer assumir a responsabilidade de nada.

Os que se julgam especialista na matéria jogam a culpa nas TVs que não investem. Já as TVs entendem que esses especialistas não existem. Não sabem fazer.

Tortaiada

Alguém consegue explicar por que a Globo não providenciou toalhas para o pessoal do “BBB” no Jogo da Discórdia?

E com aquele piso escorregadio, então, alguém poderia até se machucar. Quando for assim, pede um socorro pro “Domingo Legal” do SBT. Em se tratando disso, são especialistas. Não tem ninguém melhor.

Pediu a palavra

Em letras de forma, Otaviano Costa informou que o seu contrato com o SBT/Discovery, de apenas três meses, foi só para apresentar a competição de culinária “Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem”, exibido no ano passado.

Mas parou por aí. Atualmente não tem compromisso com nenhuma TV.

É notícia

Kennedy Alencar (re)estreia o “É Notícia” nesta quinta-feira, às 23h15, na Rede TV!. A partir das edições seguintes, entrará sempre às 23h45.

Programa de entrevistas com personalidades de destaque em suas áreas de atuação: economia, política, saúde e cultura.

Comédia

Thati Lopes anuncia para breve o lançamento do seu novo filme, “La Situación”, ao lado de Natália Lage, Júlia Rabello, Dudu Azevedo, entre outros.

As protagonistas buscam uma misteriosa herança na Argentina e encaram situações perigosas ao se envolverem, sem saber, com traficantes.

Ao trabalho

Miguel Coelho começa a gravar nesta sexta-feira participação nas próximas temporadas de “Reis”.

Mefibosete é o seu novo personagem.

Série B

Não saiu até agora ganhador nenhum da Série B do Brasileiro, em se tratando dos seus direitos de transmissão. Numa dessas, o processo pode até ser colocado meio de lado e ser empurrado mais um pouco, porque o campeonato só começa daqui dois meses.

A informação é que ninguém chegou no mínimo exigido. Ou ao que a Globo vinha pagando – R$ 200 milhões em todas as mídias.

Carga total

Normalmente as estreias na programação da Globo, de uns tempos para cá, passaram a acontecer em janeiro.

O “BBB”, audiência e repercussão, tem muito a ver com isso. Mas, desta vez, o lançamento de uma grade mais forte ficou para abril.

Não por acaso

Em abril, por sinal, no seu principal horário de novelas, “Travessia” vai chegar ao fim e já está prometida a estreia de um novo trabalho de Walcyr Carrasco.

Além disso, filmes do “Tela Quente”, séries especiais do “JN”, entre muitos outros. O problema é saber como a arrastada “Travessia”, que não vem bem, vai chegar até lá.

Musa

De férias na Globo após o trabalho em “Cara e Coragem”, Paolla Oliveira agora é só Carnaval. A atriz será a nova musa do Camarote Arpoador, anunciado como maior espaço privado da Sapucaí.

Paolla que também vai ocupar o posto de rainha da Grande Rio pela quinta vez.

Bate – Rebate

· Filme “Marte Um”, presente em tantos festivais e fora do Oscar na lista final, será exibido domingo, pela primeira vez na TV, no Canal Brasil. Às sete da noite.

· Atriz Maria Gal está de novo na Globo. Agora para a novela das 18h, “Amor perfeito”, de Duca Rachid e Júlio Fischer.

· Alexandre Pires e Seu Jorge voltam com o projeto “Irmãos”, com apresentações nesta sexta e sábado, no Espaço Unimed, em São Paulo.

· O Telecine Premium exibe nesta quarta, 22h, o festival “2x Mel Gibson”. Na sequência os filmes “Panamá” e “Mata ou Morra”.

· Calma lá! As inscrições para o reality “A Grande Conquista”, da Record, ainda não foram abertas. Fica aqui o comprometimento de informar quando será.

· “Mila no Multiverso”, com Rafaela Mandelli, já está disponível no Disney Plus.

· Band estuda mudanças na sua grade esportiva dos finais de semana. Algo que deve ir além da redução do “Show do Esporte”.

· Rede TV! deve definir agora como ficará a apresentação do telejornal “Leitura Dinâmica”. A continuidade da apresentadora Gabriela Di França é defendida.

· Marco Antonio Villa, contratado pela CNN Brasil, já iniciou participação no jornal “Novo Dia”, às 6h30.

· “Nunca Desista de seus Sonhos”, de Augusto Cury, retorna no dia 11 para São Paulo, no Teatro Santo Agostinho. No elenco, Luiza Tomé, Nizo Neto, Mari Feil e Murilo Cunha. Direção de Rogério Fabiano.

C´est fini

A Warner Bros. Discovery anunciou a contratação de Ana Furtado, ex-Globo, como embaixadora das suas premiações. A apresentadora estreia na cerimônia do Grammy Awards, domingo agora, com exibição ao vivo na TNT e HBO Max.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!