Para cada um a sua percepção, a sua interação, a sua expressão, a sua forma de vida

Patricia Tavares



Quando ainda não consegue compreender a forma de interação dos outros, a forma de percepção dos outros, não atrapalhe, não critique…

Estude, encontre uma forma de melhor compreender a percepção do outro; mas, se mesmo assim não conseguir, tudo bem, é a sua condição; mas não atrapalhe a condição do outro, a forma como o outro interage com a vida, não atrapalhe a percepção do outro.

Cada um tem a sua condição. E isso não é um problema. O problema é quando alguém se transforma em um empecilho, em um peso na vida de outro alguém…

Olhe amplo e dê permissão para que os outros vejam amplo também.

Cada um tem sua forma de avaliação, de visão; cada um possui a sua condição de entendimento e compreensão das coisas, do mundo e de si mesmo.

Não viva a vida sendo um cobrador, um julgador, um crítico inveterado. Passe pela vida sendo um contemplador de tudo e de todos; no que ainda não compreende, não existe problema, busque o entendimento, e se ainda não for capaz de compreender, aceite isso, não fique mal por isso, mas também não crie duelos com as pessoas, não faça disso motivo para criticar os outros; observe, aceite e, antes de tudo, respeite a condição de cada um…

Não estamos em uma sociedade para apenas nos divertirmos, existe um sentido maior, a convivência, a tolerância e o respeito são fundamentais e nos credenciam como pessoas, como seres humanizados, e não como feras, animais que, ao menor sinal de contrariedade, partem para cima do outro para eliminá-lo… diante do menor sinal da diferença, tornam-se inimigos … Isso é algo grotesco, animalesco… irracional…

Quando não compreendemos algo, alguém, não há problema, é a sua condição; mas não é por não compreender que você não irá aceitar, ou julgar inferior, menor do que outros e do que você.

Ninguém é mais, ou menos; cada um está em um degrau, em uma evolução e tem a sua condição de vida, de entendimento, de discernimento, de possibilidade.

Existem muitas formas de se viver bem.

Não existe uma única forma de viver, não existe uma fórmula única de alegria, felicidade, amor, liberdade, equilíbrio, paz.

O que é algo propício, bom, harmônico, saudável de bem-estar para um, não equivale ser para todos.

Cada um tem o seu estilo, a sua prática, a sua expressão.

E todos merecemos ser respeitados por sermos quem somos e por nossa forma de expressão, por nossas possibilidades e nossas limitações.

Viver e ser respeitado é muito bom, viver e respeitar a todos traz paz.

Não observe para criticar, para julgar; olhe, observe para contemplar para aprender, para se libertar.

Viva para aprender com as diferenças, e não para recriminar.

Observe o que é bom para você e deixe todo o resto para lá.

Ninguém é melhor que ninguém. Você não está em uma condição superior a ninguém. Estamos todos aprendendo constantemente nessa aventura da vida, os outros são uma oportunidade e não dificultadores.

Todas as oportunidades e pessoas contribuem para nosso crescimento e evolução diante do fenômeno da vida.

Esteja atento ao que contribui, ao que te traz liberdade e paz, o restante não merece nenhuma concentração.