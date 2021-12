Para 2022 Nostradamus previu morte de ditador, asteroide e guerra na Europa

Astrólogo francês que nasceu no início do século 16, Nostradamus foi um astrólogo francês que nasceu no início do século XVI. Apesar de ter trabalhado como médico, seu reconhecimento veio através da sua suposta capacidade de prever o futuro. Ao todo, ele escreveu 6.338 profecias nas quais inclusive sugere quando, onde e como o mundo vai acabar.

Do Grande Incêndio de Londres à ascensão de Adolf Hitler ao poder e os horrores da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Francesa até a criação da bomba atômica, as previsões de Nostradamus foram majoritariamente precisas.

Segundo alguns crentes de suas profecias, Nostradamus também teria previsto o início da pandemia de coronavírus em 2020.

O astrólogo francês morreu em 2 de julho de 1566, mas suas previsões continuam a surpreender aqueles que seguem seu trabalho. Nostradamus também fez previsões para 2022. Abaixo seguem as sete principais:

Segundo os intérpretes das profecias, Nostradamus pode ter previsto a morte do ditador norte-coreano Kim-Jong Un.

Na 14ª quadra do Centúria IV, ele escreveu: “A morte repentina do primeiro personagem / Trará uma mudança e pode colocar outro personagem no reino”.

Os crentes de Nostradamus especularam que o líder é Kim-Jong Un em meio a sua perda de peso e rumores recorrentes sobre sua saúde.

O déspota norte-coreano não era visto há algum tempo, desde uma enorme exposição de mísseis em outubro, sua ausência mais longa em sete anos. Ele reapareceu novamente em 15 de novembro, o que alimentou ainda mais as especulações prolongadas sobre sua saúde.

Terremoto desastroso

Acredita-se que a terceira quadra do Centúria III de Nostradamus previu um grande terremoto no Japão em 2022. O profeta escreveu: “Em direção à extrema secura / Nas profundezas da Ásia, eles dirão terremoto”.

No dia 7 de outubro, um terremoto estimado em uma magnitude de 5,9 em seu epicentro sacudiu a região da grande Kanto. Embora os danos tenham sido mínimos, foi o maior tremor a atingir a capital do Japão desde o terremoto que devastou a região de Tohoku em 11 de março de 2011.

De acordo com algumas interpretações das profecias para o próximo ano, uma delas diz respeito diretamente a Paris. A capital francesa estaria sendo sitiada, sugerindo uma guerra na Europa.

A seção referente a isso diz: “Em toda a volta da grande cidade / Haverá soldados alojados nos campos e nas cidades”.

Este ano já teriam ocorrido caos nas ruas da capital francesa este ano em meio a tumultos devido às restrições de Covid.

Vale ressaltar que Paris foi atacada em 2015 por terroristas do ISIS que mataram 130 pessoas. Foi o ataque mais mortal à França desde a 2ª Guerra Mundial.

Crise de Migração

Em uma de suas profecias, Nostradamus escreveu: “De sangue e fome maior calamidade. Sete vezes apreste à praia marinha / Monech de fome, lugar levado, cativeiro”.

A interpretação desta passagem significaria de que guerras e conflitos armados no mundo serão um amplificador da fome, aumentando os fluxos migratórios.

Segundo os especialistas, quando o profeta se refere às praias, ele está prevendo sete vezes mais migrantes chegarão às praias da Europa do que o normal.

A imigração continua a ser um grande debate político no Reino Unido e na Europa, especialmente após a morte de 27 pessoas no Canal da Mancha.