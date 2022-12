Papai Noel taxista faz a alegria das crianças em Niterói

Leonardo Oliveira Brito

Quem é que nunca sonhou com a magia do Papai Noel e acreditou que o bom velhinho existia? Quem é que não sonhou em ver uma carreata do papai Noel passando pela cidade? Sim, ele está mais perto do que se imagina. Rafael da Hora tem 36 anos, é taxista e desde 2016 se veste de Papai Noel e enfeita seu táxi, onde tem ponto na Rua Paulo Gustavo, em Icaraí, chamando a atenção da população, que elogia a decoração do carro e gosta de ver ele trajado a caráter de Papai Noel.



Mas Rafael vai além de ser um simples taxista que se veste de Papai Noel. Ele leva alegria, esperança e afeto para as crianças em Niterói. Ele, junto com outros amigos taxistas, criou o projeto Trenó Azul, que faz a carreata pela cidade e a distribuição dos brinquedos nas comunidades.











“A ideia começou quando nós amigos do táxi nos reunimos para confraternizar numa churrascaria e sugeri que todos nós nos juntássemos para fazer a entrega de brinquedos pelas ruas de Niterói. O pessoal gostou da ideia e para a nossa surpresa, conseguimos juntar muitos brinquedos para as crianças. E cada ano que passa, tem aumentado a quantidade de doações. Nós distribuímos por toda a cidade, nas comunidades também. Hoje nós contamos com a ajuda de taxistas, amigos particulares, passageiros e lojistas nesse projeto que só tem crescido, graças a Deus. Ver o sorriso no rosto das crianças foi especial”, afirmou.



Carreata vai passear sábado em Niterói







A Carreata que distribui brinquedos para crianças acontece desde 2016 e já tem data para a edição de 2022. Rafael fará a Carreata do Trenó azul pelas ruas de Niterói começando pelo Fonseca, na Rua Fonseca Portela, neste sábado, a partir das 9h, passando por diversas comunidades da cidade.

Ele que é o único que se veste de papai Noel pela cidade a beira de um táxi, revela o quanto fica feliz em ver a solidariedade acontecer.







Rafael antes do táxi, veio da área de marketing e sabe o quanto a magia do Natal faz a diferença na vida. Ele cita o exemplo dos pais.



“Essa iniciativa tá no meu coração e me faz lembrar quando meus pais, lá em Tanguá, na roça, entregaram brinquedos para várias crianças lá e hoje, graças a Deus, a semente foi plantada e eu faço esse trabalho. É uma alegria tamanha”, comemora.



O projeto pode ser visto na página Trenó Azul 2018 no Facebook e quem quiser doar, a chave pix é o que é o telefone 21987044008 – Rafael Santos da Hora