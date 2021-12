Papai Noel entrega presentes no Hospital Infantil Darcy Vargas

Ao som de “Bate o sino pequenino”, crianças de três alas do Hospital Infantil Darcy Vargas, no Zé Garoto, receberam a visita do Papai Noel, na tarde desta quinta-feira (23). Com presentes em mãos, o bom velhinho circulou pela unidade acompanhado das diretoras do hospital, entregando brinquedos para os pequeninos.

Todas as crianças que estavam na ala da enfermaria, sala amarela, Centro de Terapia Intensiva Pediátrica e as que aguardavam atendimento médico também foram presenteadas.

“São momentos de esperança. O hospital é um lugar onde também podemos proporcionar alegria e paz para essas crianças, levando o bem-estar físico e emocional aos pequeninos”, disse Claudia Maraka, coordenadora da equipe multidisciplinar de Psicologia e o Serviço Social do hospital infantil.

“É gratificante realizar essa ação, porque nos dedicamos em prol dos pequenos. A faixa etária pediátrica precisa de mais momentos como este. Com isso, conseguimos resgatar a infância e a inocência deles, isso nos agrada muito e nos deixa satisfeitos”, afirmou Bianca Senour, diretora médica da unidade.