Papai Noel distribui 300 brinquedos durante ação social em Niterói

O Natal chegou mais cedo para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social na região central de Niterói. O dramaturgo Carlos Augusto Gallo, o Guga, se transformou, literalmente, em Papai Noel e distribuiu quentinhas natalinas e brinquedos em ação neste sábado (18).

Guga é idealizador do projeto Casa do Amor que, durante todo o ano, distribui alimentos a pessoas em vulnerabilidade, principalmente moradores de rua. Neste sábado, a ação teve como pano de fundo a iminência do Natal. Dessa forma, cerca de 300 brinquedos foram distribuídos a crianças “pelo próprio Papai Noel”.

Dramaturgo se tornou Papai Noel por um dia – Foto: Arquivo pessoal

“Hoje, a Casa do Amor vem agradecer, de todo coração, por essa emoção única. Hoje, entregamos uma comida mais do que especial e mais de 300 brinquedos, que foram entregues pelo próprio Papai Noel. Gratidão eterna. Em um período tão difícil, conseguimos, mesmo sendo tão pouquinho, fazer e trazer a alegria e esperança para as pessoas”, disse Guga.

O dramaturgo lembrou que costuma adotar a identidade de Papai Noel há 35 anos, realizando ações do tipo. “Eu acredito fielmente que Papai Noel existe. Luciana e eu conseguimos realizar esse projeto. Foi maravilhoso”, finalizou o idealizador da Casa do Amor, emocionado, ao lembrar da ajuda dada pela esposa para colocar o projeto em prática.