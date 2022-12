Papai Noel aterrissa na Praia de Icaraí, em Niterói

Bom velhinho trouxe mensagem de luz e esperança a adultos e crianças

“Muita felicidade, saúde, tranquilidade e que 2023 venha com muita alegria, para todos nós, principalmente as crianças”. Esta foi a mensagem do Papai Noel que aterrissou, de helicóptero, na manhã deste domingo (4), na Praia de Icaraí, Zona Sul de Niterói.

Envolto em grande expectativa, o evento – organizado pela diretoria do Clube Central (CC) e apoiado por A TRIBUNA e o JORNAL DE ICARAÍ – contou com a presença de cerca de 400 crianças e centenas de famílias associadas que, no Salão Nobre do clube, prestigiaram a chegada do Bom Velhinho.

“Trouxe o meu netinho para curtir o Papai Noel e o clima dessa data tão especial, que é o Natal. É importante alimentar a imaginação das crianças, porque a vida está complicada: tudo muito difícil. Temos de projetar coisas boas”, disse a contadora Nívia Carneiro, que aguardava a chegada do Bom Velhinho, no CC.

Na orla de Icaraí, também era possível sentir a temperatura do público que, emocionado, aguardava a aeronave que – segundo a organização – veio de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, num trajeto que durou cerca de 10 minutos, até as areias de Icaraí.

Para o corretor de imóveis Antônio Moura, a iniciativa do Clube é “excelente”, porque “toda criança tem um sonho”. “Nessa fase da vida, principalmente para as crianças pequenas, esse sonho se torna uma realidade, ao poder ver Papai Noel, chegando de helicóptero. Parabéns às pessoas que tiveram essa iniciativa”, elogiou.

‘Adultos voltam a ser crianças’

Presidente Executivo do Clube Central, Marcos Dias da Costa elogiou a diretoria que, através do professor Paulo Hage, teve a “brilhante ideia” de realizar o evento, “não apenas para sócios”. Um dos idealizadores, Hage trabalha no Central há 42 anos e é dono de uma academia que leva o seu nome. Há 43, o local conta com escolinha de atividades na piscina para crianças no Clube Português, no Ingá, e, há 42, no CC.

Marcos Dias

“Convidados e toda a comunidade também estão participando. Até os adultos voltam a ser crianças, neste momento. A figura do Papai Noel é ímpar. Para o Clube Central, é um dia especial”, destacou Dias.

O vice-presidente Administrativo do CC, Hugo Palha, reiterou a tese de que a chegada do Bom Velhinho, de helicóptero, na orla de Icaraí, em frente ao clube, é uma ação que conecta a instituição à população de Niterói.

Hugo Palha

“É uma oportunidade para que, não apenas sócios, mas também a população possa participar do evento, com suas crianças, numa interação entre o clube e a sociedade”, ressaltou.

Um clube conectado a Niterói

Famoso, há anos, pelos grandes bailes e eventos que promovia em Niterói – privilegiando o lado social -, o CC volta a ter o seu protagonismo na cidade, através de uma visão que “engrandece, não só a instituição, como também o conjunto da população”. É no que acredita o presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Tinoco.

“O Clube Central, como um dos mais antigos e tradicionais de Niterói, tem resgatado, nos últimos anos, o protagonismo social na cidade, em parceria com o poder público, e instituições importantes do município. Esse evento marca esse resgate, da parceria com a cidade, na construção de grandes eventos. O clube e todos os parceiros que o apoiam estão de parabéns”, destacou.