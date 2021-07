Papa Francisco recebe alta após 10 dias internado

Após 10 dias de internação após passar por uma cirurgia o Papa Francisco, de 84 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (14). Ele passou por uma cirurgia para retirada de parte do cólon (colectomia) na Policlínica Universitária Agostino Gemelli. Após a alta o pontífice deixou a unidade hospitalar de carro e antes de entrar no Vaticano desceu do veículo e cumprimentou os policiais.

No último domingo ele fez uma aparição para o público e fez uma oração na varando do 10º andar do hospital onde esteve internado. A agenda do Papa já tem compromissos como uma visita em setembro para a Hungria e a Eslováquia e para a Escócia em novembro.

O papa foi internado no dia 4 de julho para uma cirurgia no intestino grosso. Ele estava com uma estenose diverticular (estreitamento) do cólon e isso dificulta a passagem das fezes pelo intestino. Após passar por exames ficou diagnosticado que a estenose estava grave com sinais de diverticulite esclerosante.