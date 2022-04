Papa Francisco lava os pés de detentos em celebração na Itália

Nesta Quinta-feira Santa (14), O papa Francisco visitou uma prisão na cidade portuária de Civitavecchia, a noroeste de Roma, na costa do Mediterrâneo, para celebrar a tradicional Missa do Lava Pés. Refazendo o gesto de humildade de Jesus com os seus discípulos, o pontífice lavou e beijou os pés de 12 detentos.

Os papas anteriores realizavam o ato na Basílica de São Pedro ou em outra catedral de Roma, mas desde sua eleição em 2013, o papa Francisco retomou sua tradição dos tempos de arcebispo de Buenos Aires, e retornou a celebrar as missas em prisões ou lares para idosos.

Durante a celebração, o papa lhes disse que Deus os julgaria, mas também estaria pronto para perdoá-los. “Nós, sacerdotes, devemos ser os primeiros a servir os outros, não explorar os outros”, disse o pontífice em uma breve homilia na capela da prisão. “É uma maneira de dizer ‘não julgo ninguém. Tento servir a todos'”, afirmou.

Devido a pandemia da Covid, desde 2020 as celebrações da Semana Santa foram realizadas dentro do Vaticano. A visita ao presídio foi privada e fechada ao público. A Missa do Lava Pés marcou o início de três dias de intensas atividades até o Domingo de Páscoa.