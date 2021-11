Papa agradece imprensa por ajudar a mostrar escândalos na Igreja

Francisco homenageou dois jornalistas durante cerimônia no Vaticano

O papa Francisco agradeceu aos jornalistas neste sábado (13) por ajudarem a revelar os escândalos de abuso sexual envolvendo membros do clero, que a Igreja Católica Romana inicialmente tentou encobrir.

Ele elogiou o que chamou de “missão do jornalismo” e disse ser vital que repórteres saiam de suas redações e descubram o que está acontecendo no mundo exterior, para conter a desinformação normalmente encontrada no ambiente online.

“Agradeço a vocês pelo que nos dizem sobre o que está errado na Igreja, por nos ajudar a não esconder isso embaixo do tapete, e pela voz que vocês deram às vítimas de abuso”, declarou o papa.

Francisco falou em cerimônia para homenagear dois correspondentes veteranos – Philip Pullella, da Reuters, e Valentina Alazraki, da mexicana Noticieros Televisa – por suas longas carreiras cobrindo o Vaticano.

Os escândalos de abuso sexual chegaram às manchetes em 2002, quando o jornal norte-americano The Boston Globe escreveu uma série de artigos expondo um padrão de abuso de menores por clérigos e uma cultura disseminada de ocultar esse tipo de ação dentro da Igreja.