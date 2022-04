Pantanal é a nova queridinha das novelas na TV aberta

A estreia da nova versão de “Pantanal”, no último dia 28, ganhou a graça, ou melhor, a audiência dos brasileiros. O remake da novela que foi sucesso em 1990 está atraindo diversos públicos: pessoas que assistiram no passado a novela e quem não teve a oportunidade de conhecer a história de Juma, a mulher que virá onça mas que ainda vai aparecer na novela.

Esse remake entrou no ar 32 anos após a exibição original. “Pantanal” foi ao ar em 1990 na TV Manchete e é baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa. O Mestre em Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, Gutenberg Barbosa, explicou que o sucesso com a apresentação da nova versão da novela está ligado ao comportamento das pessoas nos dias atuais. “A televisão de um modo geral é a forma mais barata de entretenimento no Brasil. Pantanal foi exibida em 1990 na Manchete e na época a Globo negou a produção, e a novela arrebentou na audiência. O sucesso era tanto que na Globo passava a novela Rainha da Sucata, que entrava direto depois do Jornal Nacional, sem comercial, para as pessoas não mudarem de canal para ver o Pantanal. Nem isso adiantava”, contou.

Gutenberg Barbosa

O professor universitário de Documentário explicou ainda que esse remake é um resgate do não que a Globo deu no passado. “Precisamos conhecer o Brasil fora do urbano. Falta, em termos de novela, a inocência, uma pureza ao contrário do que estamos acostumados hoje em dia com excesso de violência e até mesmo sexualidade”, contou.

A aposentada Ana Cristina da Costa, 65 anos, adora ver novela e está acompanhando a nova versão escrita por Bruno Luper. “Eu vi no passado e agora estou vendo de novo. Eu estou amando e o que mais tem me chamado atenção é a beleza natural. Eu nunca fui no Pantanal e ver tantos detalhes assim é um presente. Eu fico muito encantada com as imagens. Na hora da novela eu desligo o meu celular e me entrego para aquela história”, contou a moradora do Ingá. Mas para Jana Barreto, de 54 anos, moradora do Fonseca a história mesmo é o que vale. “Eu acho a história muito boa. Fala de amor de família, de filho para pai, de amor entre casal e tem o ar místico. Eu estou adorando e pelos próximos meses eu vou dormir mais tarde para ver a novela”, contou.

Gutenberg ainda frisou os canais de streaming não são concorrentes da televisão aberta. “Mas acredito que no futuro o caminho é esse, continuando com a televisão aberta. As pessoas estão conectadas na internet mas mesmo assim assistindo a novela na televisão aberta”, completou.

HISTÓRIA

A história de ‘Pantanal’ é dividida em duas fases e gira em torno de José Leôncio, um fazendeiro que após o desaparecimento do pai passa a cuidar dos negócios e das terras dele. Leôncio é pai de Joventino, mesmo nome do seu pai, Zé Lucas de Nada e Tadeu, este fruto do seu relacionamento com a ex-prostituta Filó. Na outra ponta está Juma Marruá, considerada a ‘mulher-onça’, que perde os pais assassinados. No decorrer da história, ela se apaixona por Joventino.