Pânico durante tentativa de assalto no Centro de Niterói

Funcionários de uma loja de utilidades, no Centro de Niterói, viveram momentos de pânico, na manhã desta terça-feira (11). Um homem, que simulava estar armado, invadiu o estabelecimento, no pouco após a abertura, e anunciou o assalto. Como esta é a segunda tentativa que o suspeito faz, em menos de uma semana, alguns trabalhadores conseguiram sair do local antes da abordagem.

Segundo relatos de testemunhas, o homem, que aparenta ter entre 35 e 40 anos, usando um casado no rosto simulando uma máscara, foi à loja Tem Tudo, na Rua Coronel Gomes Machado. Quando perceberam a chegada do suspeito, alguns funcionários deixaram o local e ajudaram alguns clientes a fazer o mesmo. Momentos depois, o acusado sacou o que seria um revólver e anunciou o assalto.

No momento da abordagem, todos conseguiram fugir, com exceção do gerente, que ficou no estabelecimento com o homem. Entretanto, chamou atenção o fato de o suspeito não ter ido direto ao caixa da loja ou levado produtos de maior valor, mas sim ficou circulando pelo local até retornar à entrada, onde ficou parado durante algum tempo.

Os funcionários que já tinham saído acionaram um Guarda Municipal. O agente foi ao local e abordou o homem, que admitiu que estava armado, e levantou a camisa, mostrando o suposto revólver. O guarda, então, imobilizou o suspeito. Houve luta corporal, até que um policial do 12º BPM (Niterói) chegou ao local e prestou apoio.

Populares também foram ajudar na imobilização do homem. Por fim, agentes do Niterói Presente também foram ajudar na ocorrência e conseguiram conduzir o suspeito à 76ª DP (Niterói). Na distrital, ficou comprovado que o revólver na verdade era um simulacro. O acusado foi preso em flagrante, por tentativa de roubo, e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito.

Não foi a primeira vez

No sábado (8) o mesmo homem teria tentado roubar a loja e, assim como nesta terça, não conseguiu, segundo um funcionário. Ele também chegou momentos após a abertura, circulou pela loja e saiu, colocando a arma na mochila e foi embora. Por essa razão, alguns funcionários fugiram na abordagem mais recente, após fazer o reconhecimento.

Após a prisão, um homem, que se apresentou como advogado, foi á distrital, alegando que o detido sofre de problemas mentais. A polícia irá apurar a informação. Os agentes ainda encontraram, com o suspeito, uma identidade de perito particular. Cabe ressaltar que nenhum funcionário ficou ferido.