Pandora, cachorra que sumiu em conexão de voo, é encontrada após 45 dias

Após 45 dias de buscas, a cachorra Pandora, desaparecida após fugir da caixa de transporte levada em um voo da Gol no Aeroporto de Guarulhos (SP), foi encontrada. A notícia foi compartilhada pelo dono, Reinaldo Júnior, nas redes sociais.

“Tem muito o que falar, não. Acharam ela. Tenho palavras agora não”, afirma Júnior, emocionado, na publicação com vídeo [assista abaixo].

O dono foi o responsável por promover uma intensa campanha de buscas pela cachorra, e chegou a recorrer à Justiça para que a Gol fosse obrigada a ajudar na procura e cobrir os custos da família em Guarulhos.

Pandora desapareceu no dia 15 de dezembro. Ela estava dentro de uma caixa de transportes no compartimento de cargas do avião, em um voo que iria para Santa Catarina (SC) e fazia conexão no aeroporto paulista.

Após o sumiço, Reinaldo Júnior foi às redes sociais e conseguiu imagens de câmeras de segurança da região do Aeroporto, que mostraram Pandora andando pelo Terminal de Cargas do local.

Segundo a CNN, o dono acusou a Gol de não ajudar no resgate da cachorra em um primeiro momento e, por meio de uma liminar judicial, conseguiu fazer com que a Gol pagasse seus custos na cidade de Guarulhos enquanto procurava por Pandora, bem como que a companhia aérea também fosse obrigada a auxiliar nas buscas.

“Lamentamos profundamente o incidente ocorrido, no qual a cachorrinha Pandora escapou da caixa de transporte durante a conexão entre dois voos. Imediatamente após a constatação deste triste episódio, passamos a empreender uma série de medidas para, ao mesmo tempo, amparar e reduzir o sofrimento do tutor do animal, além de acionar diferentes meios para tentar localizar o paradeiro da Pandora”, disse a Gol em nota.

No comunicado, a Gol também afirmou que iria “revisar todas as etapas que envolvem o transporte anual de cerca de 200 mil pets a fim de aprimorá-lo, evitando que situações como essa jamais possam voltar a acontecer”.

No domingo, as buscas acabaram: Pandora foi encontrada por um funcionário que estava no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos. Ela foi reconhecida devido à campanha promovida pelo dono, que divulgava fotos e características da pet no perfil “Cadê a Pandora”.

Após o resgate, Reinaldo Júnior afirmou que Pandora foi levada para um veterinário e ficará sob observação até esta segunda-feira (31), quando será avaliada novamente.

