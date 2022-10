Pancadas de chuva em Niterói

Nesta quarta-feira (19), de acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera devem continuar a influenciar o tempo na cidade.

Os ventos vão estar fracos a moderados e as temperaturas devem diminuir, a máxima chega aos 29 °C e a mínima aos 19 °C. Hoje (19), o dia se inicia com sol e muitas nuvens, já à tarde e à noite, pancadas de chuva. No resto da semana, o tempo também fica instável, com pancadas de chuva à tarde e à noite.