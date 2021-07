Palmeiras vence Fluminense e mantém liderança do Campeonato Brasileiro

Na noite deste sábado (24), no Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras venceu o Fluminense por 1 a 0, com gol contra do zagueiro Manoel. Com o resultado, o Verdão chega a nona vitória seguida na temporada e segue na liderança isolada do Brasileirão, agora com 31 pontos.

Com a vitória, o Palmeiras confirmou o ótimo momento na temporada. Agora são nove vitórias consecutivas para o Verdão, sete delas no Campeonato Brasileiro. A consequência aparece na tabela, com a liderança garantida em mais uma rodada. O Fluminense, em contrapartida, lamenta a segunda derrota seguida – e em especial o azar no lance do gol. Até aquele momento, os tricolores faziam boa partida e tinham as melhores chances.

No gol que decidiu a partida, Raphael Veiga, em jogada rápida, foi à linha de fundo e cruzou para trás. O zagueiro do Fluminense, Manoel, tentou cortar, mas acabou mandando a bola para o fundo das redes, marcando contra, aos oito minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 31 pontos, seis à frente do segundo colocado, o Atlético-MG – que recebe o Bahia na manhã deste domingo. Com a nova derrota, o Fluminense permanece em nono, com 17 pontos, mas deve perder posições até o fim da rodada.

O Palmeiras tem a semana livre. Volta a campo apenas no domingo, contra o São Paulo, pelo Brasileirão, em prévia do clássico pelas quartas de final da Libertadores, dias 10 e 17 de agosto. O Fluminense joga na próxima terça-feira (27), fora de casa, contra o Criciúma, pela Copa do Brasil, e volta a enfrentar os catarinenses no sábado (31). O Tricolor carioca só volta a atuar pelo Brasileirão no dia 8 de agosto, como visitante, diante do América-MG.