Palmeiras e Fluminense ficam no 1 a 1

Palmeiras e Fluminense empataram em 1 a 1, o duelo da tarde deste domingo, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogo equilibrado e com um 2º tempo melhor, o Alviverde não conseguiu a vitória. Dudu fez para o Verdão, e Cano marcou para os cariocas: 1 a 1. Com uma arbitragem ruim, os times conseguiram apenas um ponto e não sobem na tabela do campeonato como queriam.

O Palmeiras fez um bom 1º tempo, mas não foi tão superior ao Fluminense. Os donos da casa tentaram impor seu jogo. O Verdão apostou na velocidade e no aperto à saída de quando disputou jogada com Fábio e pediu pênalti. O árbitro não marcou nada. O Flu chegou bem com ótimo arremate de fora da área de Nathan, após jogada ensaiada depois de Ganso cobrar escanteio.

Já no segundo tempo o Alviverde manteve o ritmo de jogo, e conseguiu driblar a zaga do fluminense e abrir o placar aos 26’ com Scarpa que recebeu pela direita do ataque e cruzou com muito efeito, a bola passou por todo mundo, exceto por Dudu, que concluiu em cima da linha e fez 1 a 0 pro Palmeiras.

O Flu não desistiu e correu atrás do empate. Depois de um vacilo da marcação palmeirense, Caio Paulista seguiu em velocidade pela esquerda e cruzou para Cano que estava livre, balançar a rede do Palmeiras e colocar o jogo tudo igual.

O tricolor mesmo cansado, conseguiu bom resultado e chegou aos cinco pontos. O Palmeiras segue no meio da tabela